El Escuadrón Movil Antidisturbios (Esmad) es la dependencia de la Policía Nacional que se encarga del control de disturbios, multitudes, bloqueos, y acompañamiento a desalojos de espacios públicos o privados, que se presenten en zona urbana o rural del país.



Por eso, para ingresar a esta dependencia hay ciertos requisitos médicos, físicos y de experiencia que deben cumplirse, según lo ha definido la Policía.

De acuerdo con información publicada en la página web de la entidad, el perfil de quienes deseen integrar el Esmad tiene tres componentes.



En el primer grupo se define los valores, rasgos de personalidad y descripción de la parte física, funcional y antropométrica de quien está en el Esmad, según las funciones que podría desempeñar. Las condiciones en esa medida son:



a) Excelente estado físico, no tener antecedentes de enfermedades.



b) No presentar dificultades cardiovasculares.



c) No presentar problemas cardio respiratorios.



d) No haber sido sometido a cirugías de columna o hernia discal.



e) No tener fracturas.



f) Sentidos de audición y visión en óptimas condiciones.



g) No tener alergias ni enfermedades dermatológicas.



h) No tener sobrepeso.



i) Estatura mínima de 1.70 mt.



"Estas condiciones médicas y físicas obedecen a las largas jornadas a las que se exponen los miembros de esta especialidad: de pie, en contacto con gases, en situaciones climáticas variadas y con un equipo de bioseguridad hermético y pesado", aclara la Policía.



Lo que deben saber

Frente a los componente del saber, se definen los conocimientos y experiencia necesarios para la ejecución de las funciones propias de la especialidad, que son:



a) Adecuado nivel intelectual y capacidad de aprendizaje, favorable en la asimilación de conocimientos y experiencias propias de la especialidad.



b) Adecuada capacidad motriz gruesa y fina para la manipulación efectiva de las herramientas de trabajo, así como para la improvisación de instrumentos que puedan ayudar al policial en la solución de problemas cotidianos del orden manual.



c) Capacidad cognoscitiva favorable para el desarrollo de actividades que impliquen observación, atención, memoria y concentración.



d) Habilidad para la ubicación espacial debido a los desplazamientos que en tierra deben hacer en cumplimiento de misiones propias de la especialidad.



Lo que hay que saber hacer

Por último, en los componente del saber hacer, la Policía describe los comportamientos que, asociados con esquemas de personalidad, pueden predecir el éxito o fracaso en el cumplimiento de las funciones del Esmad. Estos comportamientos son:



a) No tener ningún tipo de fobia identificada debido a las condiciones laborales que deben enfrentar respecto al medioambiente, equipos de bioseguridad, armamento y medios de transporte.



b) Creatividad en el uso de los elementos y recursos para la solución de problemas y la toma de decisiones.



c) Manejo de las relaciones interpersonales por la constante interacción entre los miembros del grupo.



d) Habilidades y disposición para el trabajo en equipo y la cohesión de grupo. "Esta habilidad constituye un elemento indispensable en el desarrollo de actividades propias de los grupos operativos, donde la coordinación y comunicación del equipo de trabajo definen el éxito de las operaciones", señala la Policía.



e) Capacidad de liderazgo frente a situaciones de planeación y en momento de alta tensión, "pues aunque siempre exista un líder del grupo, en determinadas ocasiones este puede reemplazarse o cambiarse en situaciones extremas, donde cada uno de los integrantes del grupo debe tener claro el objetivo a alcanzar".



f) Capacidad para tomar decisiones rápidas y oportunas en especial bajo situaciones de riesgo, incertidumbre y presión.



g) Habilidades de autodisciplina, auto motivación y retroalimentación constante. "El permanecer en situaciones de riesgo y actuando bajo presión requiere de sujetos de carácter disciplinado, que les guste lo que hacen y que tengan la posibilidad de reconocer los errores y las fallas propias", establece la entidad.



h) Habilidad para planear y diseñar acciones de resultados rápidos para la toma de decisiones en situaciones donde por cualquier circunstancia se debe improvisar en la toma de decisiones o actuar donde no hay un plan establecido.



i) Facilidad de adaptación frente a situaciones difíciles manteniendo el equilibrio y la cordura, respondiendo de manera rápida y efectiva a la crisis y al cambio.

