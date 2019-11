¿Por qué Esmad no hace presencia en todos los departamentos del país?

El martes 26 de noviembre, un policía identificado como Arnoldo Beru Tovar, de 43 años, resultó herido en medio de las manifestaciones que se estaban llevando a cabo en Neiva, la capital de Huila.



Tovar quedó con una herida abierta en su mano izquierda, trauma facial y trauma cerrado de tórax. Su estado de salud es estable y permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Universitario de Neiva, tras una intervención quirúrgica a la que fue sometido.



"Presenta traumas en cuello y tórax que se pueden inflamar y complicar las vías respiratorias", comentó el centro de salud.

La situación que vivió quedó registrada en video. En él se observa a un grupo de policías en medio de un potrero. De repente, un artefacto explosivo cae cerca a Tovar y le vuela el casco de protección, dejándolo en el piso. Sus compañeros corren a socorrerlo.

Un hecho que llamó la atención del video es que el grupo de uniformados, a pesar de estar enfrentando un momento difícil de protestas, no parecía ser del Esmad, sino antimotines sencillos.



Así las cosas, ¿el Esmad no hace presencia en todos los departamentos del país?



De acuerdo con la página oficial del Escuadrón Móvil Antidisturbios, actualmente cuentan con 23 móviles conformados por 3.580 hombres y mujeres repartidos en las regiones de Huila, Tolima, Risaralda, Caldas, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Santander, Magdalena Medio, Córdoba, Antioquia, Meta, Casanare, Atlántico, Cesar, Bolívar, La Guajira, Bogotá, Cúcuta y Valle del Aburrá.



David Andrés Murillo, abogado, consultor e investigador en temas de derecho constitucional y actualidad política, de la Universidad Libre, explicó que el Esmad no tiene presencia en todo el país porque depende de las necesidades que se encuentren en cada zona.



Agregó que desde su creación se estableció que "la actuación de este grupo sería de forma limitada y para ciertas circunstancias y casos".



Resaltó que, como debe ser, "no tiene una presencia en todo el país, se da de forma reactiva cuando se necesita y se ha focalizado su presencia de forma estrategia en ciertos lugares".



"Igual es un escuadrón móvil, lo que significa que aunque tiene presencia localizada de forma permanente en ciertos lugares del país pueden movilizarse dependiendo de las necesidades", complementó.



Respecto a la situación en Neiva, teniendo en cuenta que la misma página de la Policía dice que que hay Esmad en Huila, Murillo comentó que "creo que enviaron solamente a los policías porque quizás no estaban disponibles o de pronto hicieron traslados para el departamento del Cauca. Algo debió haber ocurrido".

Así mismo, dijo que, probablemente, querían evitar un enfrentamiento y una perturbación en Neiva, "precisamente porque hoy por hoy existe una imagen absolutamente negativa del Esmad que ha sido ganada debido a los abusos que han ejercido".

