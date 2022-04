Los jóvenes- entre los 16 y 21 años- que deseen ingresar a la Escuela de Aviación Marco Fidel Suárez, en Cali, tienen hasta el 7 de julio para completar su inscripción.



EL TIEMPO conversó con el Brigadier General Andrés Guzmán Morales, director de la escuela, sobre el programa de formación, la cooperación internacional y las recomendaciones.



En la Escuela de Aviación Marco Fidel Suárez se forman a los oficiales de la Fuerza Aérea Colombiana en el campo militar, profesional y aeronáutico para el desarrollo de operaciones aéreas militares para la defensa, seguridad y desarrollo.

¿Cómo es el proceso de selección para la escuela?

Los jóvenes que deciden servir a Colombia desde la Fuerza Aérea Colombiana pasan por un proceso de selección bien importante. Un proceso de inscripción que se puede hacer desde la página de la Fuerza Aérea Colombiana y luego se hace una evaluación académica, física y psicológica que nos garantizan que están en perfectas

condiciones para formarse como los futuros oficiales.



Una vez ingresan van a tener un proceso de formación académica y militar de cuatro años para ser los líderes que necesita la Fuerza Aérea Colombiana en el día de mañana y dirigir las operaciones aéreas en el país.

¿Cuáles son las fechas de inscripción y qué deben hacer quiénes quieran participar?

Brigadier General Andrés Guzmán Morales, director de la Escuela de Aviación Marco Fidel Suárez. Foto: Comunicaciones EMAVI.

Para quienes deseen ingresar este año tenemos las inscripciones abiertas hasta el 7 de julio. Primero se debe diligenciar un formulario que se puede encontrar en la página de la Fuerza Aérea Colombiana. Luego del formulario se realiza un examen académico similar al Icfes. Esto para garantizar un nivel y tener un medio de escogencia porque son muchas las personas que se presentan.



Todos tienen derecho a conocer la puntuación de los exámenes. No hay ningún tipo de tramitador ni de pagos adicionales a lo que están registrados en las bases de la postulación. Hacemos un llamado para que la gente no caiga en las manos de los abusadores y de los estafadores. No hay tramitadores y cada uno puede hacer su inscripción directamente.

¿Qué rango de edades pueden participar?

Se debe tener mínimo 16 años y máximo 21 hasta el momento del ingreso, esto con el fin de garantizar las edades de los grados máximos cuando la persona siga su carrera. Acá entran muy jóvenes y estamos muy orgullosos de saber que somos los formadores y los que convertimos los sueños de estos jóvenes en una realidad. Un oficial que va a salvaguardar la soberanía y la independencia del país.

¿Cómo está diseñado el programa de formación?

Tenemos un modelo estrella. El primer grado de los oficiales es una estrella que tiene 5 puntas, y en esas estamos enfocados para el desarrollo. Tenemos una formación militar, una académica donde se tiene acceso a cuatro programas académicos acreditados por el Ministerio de Educación: ingeniería mecánica, ingeniería informática, administración aeronáutica y ciencias militares aeronáuticas. Dentro de estas ramas se puede desempeñar el joven que ingresa a la escuela y cada una de ellas va a estar orientada a esas especialidades de la fuerza.



Tanto los pilotos como no pilotos estamos relacionadas con el desarrollo de las operaciones aéreas. Es así como tenemos oficiales especializados en el área de mantenimiento aeronáutico, logística, inteligencia, seguridad y defensa de bases y de acción integral.

¿Cómo es la cooperación internacional e intercambio académico?

Hay un componente de internacionalización como parte del desarrollo académico de los jóvenes. Tenemos convenios con la Fuerza Aérea de Estados Unidos y de Brasil. Hacemos intercambio de un semestre para aprender más allá de la parte académica sobre nuevas culturas y tipo de mando.



La globalización y la unión de las fuerzas aéreas frente a desastres naturales nos ha llevado a eso. Se requiere que los oficiales tengan una visión más amplia.

¿Cuánto dura el programa?

El proceso de selección toma aproximadamente de 5 a 6 meses, por eso los jóvenes deben inscribirse máximo hasta el 7 de julio. El proceso de formación total toma 4 años y el último grado como alféreces, que pasan a ser los líderes en la escuela con el acompañamiento de los oficiales.

¿Qué viene ahora para la escuela?

Hace dos años nosotros éramos la sede para los juegos interescuelas, que son como unas olimpiadas. Por la pandemia no se pudo hacer, pero mantuvimos la sede de esos juegos y se realizarán en octubre.

¿Qué recomendaciones entrega a quiénes desean ingresar a la escuela?

Lo más importante es que quieran servir a Colombia y busquen perseguir sus sueños. La Fuerza Aérea Colombiana desde el aire hace que se cumplan los sueños de muchos jóvenes.



Saber que el trabajo se va a ver reflejado cuando le brinden seguridad al país y lleguen a los sitios donde solo llega la Fuerza Aérea Colombiana, cuando ayuden a las personas necesitadas, lleven un avión ambulancia o garanticen la soberanía del país. Lo mas bonito que podemos hacer es servir a los colombianos, eso es lo que nos llena de orgullo, garantizar la seguridad, la soberanía, la integridad territorial y un futuro para nuestro país.



ELTIEMPO.COM



Para acceder a más información pueden visitar la página www.incorporacion.mil.co o comunicarse al celular 3176409340.