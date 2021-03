Escoltas piden la salida del jefe de la Unidad Nacional de Protección

Los escoltas que trabajan en la Unidad Nacional de Protección, Unp, están reclamando por mejores condiciones laborales y un contrato adecuado. Este jueves, alrededor de 50 miembros del Sindicato Nacional de Profesional de la seguridad se concentraron frente a la sede de la Unp para exigir respuestas.

Los trabajadores en seguridad señalaron que llevan esperando más de 36 horas frente a las instalaciones de la Unp para hablar con su actual director Alfonso Campo Martínez, pero que este no ha acudido a la manifestación



De acuerdo con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la UNP, la causa de sus malas condiciones laborales supuestamente se inició durante la administración de Andrés Villamizar, quien fue director de la Unidad Nacional de Protección.



De acuerdo con esta organización, Villamizar firmó acuerdos de tercerización laboral y mejores calidades laborales que no se cumplieron.



Los escoltas aseguran que piden que no se despida el personal de seguridad que lleva más de 10 años en la institución, que se les pague los viáticos cuando deben salir de la ciudad y que se elimine la prueba polígrafo como requisito de contratación.



