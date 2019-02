¿Es válido que lo multen por comprar una empanada en la calle?

Amparados en la tipificación 6 del artículo 140 del Código de Policía, patrulleros de la institución le impusieron una multa de 883.000 pesos a un joven que compró una empanada a un vendedor ambulante en el barrio la Castellana de Bogotá.



La denuncia pública de Steven Claros, el hombre que recibió el comparendo, suscitó inquietudes sobre el alcance del Código respecto a los deberes y derechos de los ciudadanos. Pero, ¿qué tan válido es, según la ley, que se castigue a los clientes de ventas informales?

De acuerdo con el Código de Policía "promover o facilitar el uso u ocupación del espacio público en violación de las normas y jurisprudencia constitucional vigente" hace parte de los comportamientos "contrarios al cuidado e integridad del espacio público".



Según el Código, la multa que corresponde a esa conducta es de tipo 4, equivalente a 16 salarios mínimos diarios vigentes; es decir, 883.324 pesos.



Una conducta similar está tipificada en el artículo 92, que trata sobre comportamientos relacionados con el cumplimiento de la normatividad que "afectan la actividad económica". El número 10 del artículo sanciona con multa tipo 2 (cerca de 220.000 pesos) el "propiciar la ocupación indebida del espacio público".

Aunque la Policía no se ha pronunciado formalmente respecto a la queja de Claros, fuentes de la institución señalaron que se está revisando el caso, pues "el objetivo del Código no es perseguir al ciudadano". De hecho, señalaron que este es un caso aislado y que se está consultando lo sucedido a los patrulleros que impusieron el comparendo.



También afirmaron que la zona donde se presentó el incidente está siendo objeto de operativos para la recuperación del espacio público, por lo que se evaluarán las circunstancias en las que se impuso la sanción al joven.



En años anteriores se conocieron casos similares, dos de ellos en el Eje Cafetero.



Si bien es cierto que la sanción a los clientes no es común, y como dicen fuentes de la Policía, no es el propósito de la norma, la ocupación indebida del espacio público, conducta que recae entre otros, sobre vendedores informales, sí es comúnmente sancionada. Incluso, fue la segunda conducta en multas en el 2018, con 41.975 comparendos; después del consumo de bebidas alcohólicas o sustancias psicoactivas en la vía pública, que tuvo 88.611 multas.

"El hecho de comprar a vendedores que están es el espacio público, no hace responsable de la ocupación a quien compra sino al que vende. Los ciudadanos no están en la obligación de saber si quien realiza esa actividad lo hace conforme a las normas o no". Esa es una de las objeciones que el director del Observatorio Constitucional de la Universidad Libre, Kenneth Burbano Villamarin, considera respecto a la sanción impuesta a Claros.

Burbano reitera que "la función de la fuerza de policía es preventiva y también hay una corresponsabilidad de otras autoridades como los alcaldes". Por eso insiste en que la aplicación de un código dirigido a la convivencia requiere de mayor pedagogía con los ciudadanos.



"Me parece un exceso trasladar todas estas responsabilidades sobre ocupación del espacio público a quien compra, vale la pena preguntarse si con una compra en el espacio público la que se realiza en general con confianza, de buena fe, se propicia la ocupación indebida del espacio público", concluye.

Por su parte, Mario Juvinao, profesor de Gestión Urbana de la Universidad Externado, señala que en este tipo de casos hay que hacer un análisis profundo sobre los derechos que riñen como el del trabajo y el de la movilidad.



"Es claro que la norma desarrollada en el Código de Policía, artículo 140, numeral 6, explícitamente advierte sobre sanciones a quienes promuevan el uso indebido o invasión del espacio público en 'violación de las normas y jurisprudencia constitucional vigente'. Lo anterior, según el Código se tipifica como un 'comportamiento contrario al cuidado e integridad del espacio público', es decir, sí hay bases normativas y legales para sancionar ese tipo de conducta", dice el profesor.



Y continúa: "Cabe indicar que un ciudadano que adquiere mercancías vendidas en el espacio público, cuando estas se venden en condiciones contrarias a las normas sobre uso y actividades permitidas en el espacio público (...) hace parte de un hecho contrario a la integridad o cuidado del espacio público. Juvinao, sin embargo, hace énfasis en que la discusión de fondo tiene que hacerse a través de la ponderación derechos de los ciudadanos y los alcances que tiene la norma, sobre lo que algunas decisiones de las altas cortes ya han dado luces.

