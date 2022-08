Uno de los grandes retos que afrontará el entrante gobierno de Gustavo Petro es, indudablemente, el tema de las drogas, no solo desde el punto de vista de combatir el narcotráfico, sino también atender la cuestión del consumo.



En ese sentido, una propuesta que lanzó recientemente el senador Gustavo Bolívar llamó la atención: la semana pasada, desde el encuentro del Pacto Histórico en Santa Marta, Bolívar insistió en la necesidad de que el Congreso apruebe la legalización de las drogas como una estrategia radical contra el narcotráfico, pero enmarcada también en el consumo. Entre esas drogas el senador habló de legalizar la cocaína.

Gustavo Bolívar, senador del Pacto Histórico. Foto: César Melgarejo / EL TIEMPO

"Mientras no se legalicen las drogas, lo que se haga será un esfuerzo perdido o letra muerta. Se desmantelará un cartel y surgirá otro, porque simplemente el negocio sigue vigente y es rentable", explicó Bolívar.



El congresista ya presentó en el Legislativo un proyecto para la regulación de la marihuana de uso recreativo y otro más para permitir la comercialización de cocaína, aunque reconoció que la segunda es difícil.



De hecho, su propuesta no es la primera que ha intentado en el Congreso la regulación de la coca. En 2020, el entonces senador Iván Marulanda, del Partido Verde, junto con el senador del Mais Feliciano Valencia presentaron por primera vez un proyecto en este sentido, el cual no prosperó.

La iniciativa planteaba que el Estado controlara la producción y comercialización de la hoja de coca y la cocaína para arrebatarle a las mafias este negocio, pero también abordaba la regulación del consumo aludiendo a derechos como la vida digna, la salud, y el libre desarrollo de la personalidad, así como a la necesidad de reducir los riesgos por consumo.



Del mismo modo, buscaba incentivar los usos médicos, nutricionales e investigativos de la hoja de coca, fomentar el desarrollo rural y proteger el medioambiente.

¿Por qué la regulación es una discusión difícil?

Más allá de que se lleve la propuesta al Congreso, su aprobación, como reconoció el propio Bolívar, es difícil.



Los tratados internacionales contra las drogas, de los que hace parte Colombia, prohiben la cocaína, por lo cual, en principio, si Colombia regulara esta droga lo haría en contravía de esos tratados.



En su momento sobre este tema expertos han planteado alternativas pues, de hecho, esos mismos tratados son prohibicionistas del cannabis de uso adulto con fines reacreativos y pese a ello es legal en países como Estados Unidos (algunos estados) y Canadá, que igual siguen dentro de los tratados.



Aún así, en el ámbito internacional no es una discusión sencilla, más aún teniendo en cuenta que Colombia es el principal productor y exportador de cocaína del mundo.



En cualquier caso, el mismo presidente electo Gustavo Petro ha señalado -en su plan de gobierno- que el país también ha sido víctima de las estrategias tradicionales contra las drogas, que han dejado cientos de vidas perdidas y aún no se acaban ni las drogas ni el narcotráfico, y por eso ha hecho hincapié en la necesidad de avanzar hacia una agenda internacional "basada en los derechos humanos y la construcción de la paz, la transformación económica de los entornos productores sin criminalización de los cultivadores, la protección de la naturaleza, la regulación, el sometimiento judicial de las organizaciones criminales y el abordaje del consumo como un tema de salud pública”.

