¿Es necesaria la libreta militar si se quiere trabajar con el estado?

Un concepto del Departamento Administrativo de la Función Pública da claridad sobre la petición de la libreta militar para asumir cargos públicos.

El concepto es de enero del año 2020 y responde varias preguntas.



Señala que las entidades públicas o privadas "no podrán exigir al ciudadano, la presentación de la tarjeta militar para ingresar a un empleo. Las personas declaradas no aptas, exentas o que hayan superado la edad máxima de incorporación a filas podrán acceder a un empleo sin haber definido su situación militar. Sin embargo, a partir de la fecha de su vinculación laboral estas personas tendrán un lapso de dieciocho (18) meses para definir su situación militar. En todo caso, no se podrán contabilizar dentro de los dieciocho (18) meses. las demoras que no le sean imputables al trabajador.".



Es decir no se la podrán pedir al inicio de la firma del contrato pero tendrá que resolver su situación jurídica.



"Los ciudadanos que accedan a los beneficios previstos en el presente artículo, deberán tramitar ante las autoridades de reclutamiento una certificación provisional en línea que acredite el trámite de la definición de la situación militar por una única vez, que será válida por el lapso de tiempo indicado anteriormente", indica el concepto.



Añade que en el caso que un ciudadano sea declarado no apto, exento o que haya superado la edad máxima para incorporarse en las filas podrán acceder a un empleo sin definir su situación militar, dando un término de dieciocho meses para hacerlo, exceptuando contabilizar este plazo en aquellos casos en donde las demoras no sea imputable para el interesado.

Lea otras noticias de Justicia

@JusticiaET

justicia@eltiempo.com