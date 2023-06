Desde que los carros empezaron a popularizarse y a llegar a más hogares, calentar el moro en las mañanas o antes de usarlo, ha sido una de las inquietudes más frecuentes entre los nuevos y viejos automovilistas.



Algunos sostienen que realizar esta acción prepara el vehículo para el viaje o el trayecto y ayuda a evitar el desgaste del motor. ¿Es realmente necesario?

Si su carro fue fabricado después de 1995 y tiene sistema de inyección, la respuesta es no. Dejar el motor encendido durante unos minutos no solo es nocivo para este. Los gases afectan la salud y el medio ambiente.



¿De dónde viene esa costumbre? Hace muchos años los carros tenían carburadores, un elemento que se encarga de administrar el combustible y regular el aire que llega a las cámaras. Estos modelos sí necesitan calentarse, por lo menos por cinco minutos, para que el carburador funcione adecuadamente.



Los carros modernos, los que tienen sistemas de inyección electrónica de combustible emplean unos sensores que ‘leen’ con precisión la cantidad de gasolina y aire, con lo cual obtienen la mezcla correcta.



Por esta razón, no es necesario calentarlo. Solo basta con encenderlo y puede utilizarse hasta 30 segundos después. Si quiere estar más tranquilo, llévelo a un régimen bajo de RPM mientras la aguja le indica que el motor ya está en la temperatura ideal. Ahí ya puede poner más acelerador.



Los efectos negativos de calentar el motor

Gasta combustible. Dejar el motor encendido entre dos y cinco minutos equivale a conducir unos dos o cuatro kilómetros.

Quema el aceite. Cuanto más tiempo deje el motor en marcha, más circulará y se quemará el aceite, que a futuro, disminuirá el rendimiento del motor porque el carbón se deposita en las bujías y los anillos de los cilindros.

Causa corrosión. Puede provocar la condensación del agua en el sistema de escape lo que lleva a una corrosión del mismo.

Problemas de salud. Por ningún motivo deje el motor encendido por mucho tiempo dentro de espacios cerrados ya que puede provocar una intoxicación por monóxido de carbono.



Afecta al medio ambiente. Dejar el motor encendido, sin arrancar, produce hasta dos veces más emisiones que un auto en movimiento. Estas contienen una gama de contaminantes como monóxido de carbono y dióxido de nitrógeno que afectan la calidad del aire que respiramos.