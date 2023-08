Dada la constante inseguridad en varias ciudades del país, muchas personas optan por adquirir herramientas para la defensa personal como gas pimienta, armas traumáticas e incluso armas de fuego.



Existe una de estas denominadas 'taser' que son elementos que al accionarlos sale una carga eléctrica que puede inmovilizar a una persona. ¿En Colombia, es legal tener este elemento para defenderse? Le contamos.

Primero que todo hay que aclarar que en Colombia el artículo 365 del Código Penal, establece como ilegal el porte de armas de fuego, ya que esto está plenamente reglamentado, es decir, que se debe tener un permiso especial para tenerlas.



Por otra parte, en cuanto otro tipo de armas, existe un vacío en la ley que no aclara del toda esta situación, pero el 27 de la Ley 1801 de 2016 establece que el portar algún tipo de elemento pone en riesgo la vida e integridad de las personas y se constituye contrario a la convivencia, “portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público".



De esta se exceptúa únicamente a quienes demuestren que dichos elementos o sustancias constituyen "una herramienta de su actividad deportiva, oficio, profesión o estudio", anota la normativa.



También, la ley registra que “portar armas neumáticas, de aire, de fogueo, de letalidad reducida o sprays, rociadores, aspersores o aerosoles de pimienta o cualquier elemento que se asimile a armas de fuego, en lugares abiertos al público donde se desarrollen aglomeraciones de personas o en aquellos donde se consuman bebidas embriagantes, o se advierta su utilización irregular, o se incurra en un comportamiento contrario a la convivencia", también pone en riesgo la vida de quienes se encuentren expuestos a lo anteriormente mencionado.



Así mismo, la Ley de Seguridad Ciudadana, Ley 2197 de 2022, en su modificación del artículo 27, numeral 9, establece que los portadores de armas como los taser deben tramitar una orden para tenerlos y que si no se hace el trámite, es un comportamiento en contra de la convivencia, por lo que son objeto de sanciones por parte de las autoridades competentes.



Por lo tanto, se podría decir que el porte de elementos como el taser si no se tienen un permiso para ello, no es legal en Colombia.



