El 'alquiler de vientre' o gestación subrogada ¿es legal en Colombia?

A propósito del nacimiento del segundo hijo del futbolista James Rodríguez bajo la modalidad de gestación subrogada, con la asesoría del abogado , resolveremos algunas dudas sobre este tema y los vacíos jurídicos al respecto que existen hoy en nuestro país.



Según Andrea Mahecha, magíster en Derecho procesal y docente investigadora en Derecho de Familia de la Universidad Libre, el procedimiento sí es legal en Colombia, sin embargo, no ha sido reglamentado.

La experta aclara que para no tener inconvenientes jurídicos en el transcurso del proceso es necesario que queden claros y resueltos los puntos difíciles: el pago, la negativa a entregar el bebé, gastos de parto, registro civil, entre otros.

La mujer que ofrece el vientre de alquiler, ¿tiene derechos sobre el bebé?

El nacimiento y la filiación se gobiernan por normas como el Código Civil, Código de la Infancia y la Adolescencia, así como el Decreto 1260 de 1970.



Cuando se celebra un contrato de alquiler de vientre, o gestación subrogada, se inocula en el útero el embrión y la mujer subrogada desarrolla en si vientre todo el proceso de gestación. Al nacer, el bebé tiene por padres a los aportantes genéticos.

Esta situación modifica el Código Civil porque no se es madre por nacimiento sino por el contrato, es decir, la madre del bebé es quien aporta el material genético, no quien le da a luz.

Este concepto es válido en el país, porque el contrato es fuente de derecho, es decir, el contrato es la ley para las partes y será válido por presunción.

De este modo, para estos casos, el contrato es válido mientras un juez no diga lo contrario en una sentencia.

​

Por lo general, queda estipulado en el contrato que los padres del bebé son quienes aportaron el material genético, el óvulo y el espermatozoide, pero en caso de que la mujer que 'alquile' su vientre aporte el óvulo los términos cambian, porque en ese caso sí sería madre, y, en esos términos, tendría que regularse la figura como si la madre entregara a su hijo en adopción, aspecto que aún no ha sido contemplado en las leyes colombianas.

¿Quiénes pueden solicitar este procedimiento? ¿cuáles son las restricciones?

Actualmente en Colombia no hay restricción para su práctica. Puede ser con aporte genético o sin él, con donación de esperma o como quede estipulado por los solicitantes.



Hay países que prohíben esta práctica en cualquiera de sus modalidades, es el caso de España, Francia,Alemania, o Suiza. En países como Reino Unido, Canadá o Brasil la gestación subrogada está regulada y solo se autoriza bajo ciertas condiciones.

En Colombia no existe regulación al respecto pero tampoco está expresamente prohibida. A esta postura se suman países como Estados Unidos, Argentina, Rusia, entre otros.

Jurídicamente hablando, ¿cómo es el proceso para solicitar vientre de alquiler en Colombia?

Se realiza mediante un contrato que suscriben los padres con la mujer que subroga el vientre. Se rige por normas de derecho privado y la autonomía de la voluntad.

Otros temas legales de su interés

EL TIEMPO y la Universidad Libre se aliaron para brindarles a los usuarios asesoría legal con los expertos de la facultad de Derecho.