¿En qué va la anunciada transformación de la Policía Nacional?

Para avanzar en el proceso de transformación integral de la Policía Nacional se instaló la mesa asesora que acompaña a la institución en los cambios proyectados.



En entrevista con EL TIEMPO, Isabel Gutiérrez Martínez, quien hace parte del grupo de asesores , afirmó que lo más importante en este proceso es que serán escuchados todos los sectores del país a través de los diálogos ‘Hablemos de Policía’.



Gutiérrez Martínez es la directora delegada de la rectoría de la Universidad EAFIT.

La académica señaló que aparte de la mesa asesora, la iniciativa 'Hablemos de Policía' se "contará con una secretaría técnica bastante robusta integrada por tres universidades y el Banco Interamericano de Desarrollo, BID".



Gutiérrez afirmó que se hablará de manera directa sobre excesos de fuerza, abuso policíal. Destacó que ha encontrado una Policía receptiva a escuchar.



La mesa asesora está integrada además por: Jairo García Guerrero, viceministro para la Estrategia y la Planeación del ministerio de la Defensa; el general en retiro José Ángel Mendoza Guzmán, María Paulina Riveros Dueñas, exvicefiscal general; Andrés Felipe Tobón, director de Seguridad Ciudadana del ministerio del Interior; Santiago Tobón Zapata, director del Centro de Investigaciones Económicas y Financieras - Universidad EAFIT; Nathalie Tatiana Alvarado, coordinadora del área de Seguridad Ciudadana del Banco Interamericano de Desarrollo; Alejo Vargas Velásquez, exvicerrector de la Universidad Nacional de Colombia y Daniel Mejía, exsecretario de Seguridad y Convivencia de Bogotá.



Isabel Gutiérrez Ramírez hace parte de la mesa asesora. Foto: Policía Nacional

¿Cuál es el objetivo de conformar una mesa asesora para acompañar el proceso de transformación integral de la Policía Nacional?



El objetivo más importante de que exista una mesa asesora acompañando este proceso es que puedan entrar nuevos elementos a la discusión. Las organizaciones militares y policiales por lo general tienen conversaciones bastante cerradas, bastante endogámicas.

Esto da cuenta también de una disposición genuina de la Policía de escuchar otras voces, poner nuevos elementos sobre la mesa, de traer otro conocimiento. Yo creo que es bastante interesante que la Policía haya llamado a civiles no uniformados y a personas ya retiradas de la institución a que ayuden a pensar este proceso de reforma policial.



¿Cuál es el papel de cada uno de los integrantes?



Cada uno de los integrantes de la mesa asesora tiene un conocimiento importante en materia de seguridad, justicia, política criminal y crimen organizado. Cada uno de ellos tiene una experiencia en el sector, bien sea desde la Fiscalía como María Paulina, o desde las administraciones locales o entes privados como es la Cámara de Comercio.

Andrés Tobón viene de ser secretario de Seguridad de Medellín y después director de Seguridad Ciudadana del ministerio del Interior.



Es muy importante recoger las voces de aquellos que hicieron parte de la Policía pero que hoy ya están en uso de buen retiro como el general (José Ángel) Mendoza. Alejo Vargas, una persona con toda la experiencia, un académico reconocido, un líder bastante representativo de la Universidad Nacional. Yo creo que se ha logrado tener un grupo de personas bastante conocedoras del sector con unos liderazgos representativos y también con una legitimidad para hablar de estos temas.



'Es una apertura a tener conversaciones difíciles'

¿Sabe usted bajo qué criterios los escogieron?



No conozco en detalle cuáles son los criterios de escogencia de la mesa asesora pero en particular cuando ves la composición de la mesa – 7 integrantes – puedes identificar que son personas que han trabajado o que tienen una experiencia relevante en materia de seguridad y justicia bien sea desde la academia o de la función pública.

Yo creo que aquí el criterio está dado en conocimiento y experticia sobre el tema, y también en una legitimidad ganada por los trabajos desarrollados en este sector.



¿Qué expectativas tiene usted frente a la labor a desarrollar?



Yo creo que todos los que estamos en la mesa asesora tenemos unas expectativas enormes. Cada uno de nosotros ha trabajado con la policía o ha trabajado en temas cercanos. La gran mayoría de nosotros hemos realizado un trabajo académico y desde la investigación, por eso creo que tenemos muchos elementos para aportar en esta discusión.



Lo que nosotros hemos sentido en estas primeras reuniones y primeras conversaciones con la policía, en especial con su director general y con quien gerencia este proceso de reforma es una apertura a tener conversaciones difíciles, a abrir esta conversación no solamente a la mesa asesora sino a un ejercicio que se desarrollará de manera paralela que es ‘Hablemos de Policía’, que son conversaciones abiertas con la sociedad civil, con los policías uniformados activos y así hablar de la policía para discutir alrededor de los asuntos que están ocurriendo.



Yo creo que eso es precisamente lo emocionante de este proceso, yo creo que se está dando la posibilidad de hablar de los temas difíciles y hablar de los temas difíciles es hablar de Esmad, es hablar sobre el uso legítimo de la fuerza, es hablar sobre remuneraciones, sobre la relación con los alcaldes y del pie de fuerza. Creo que lo que hemos encontrado es que hay espacio para tener estas conversaciones.



¿Para dónde va ese proceso de transformación?



Este proceso de transformación va realmente hacia tener una mejor policía, hacia llevarla a unos estándares de calidad superiores.

El tema de la protesta social

Yo creo que es necesario que la policía piense cómo se está atendiendo la protesta social, ese es un elemento que será discutido en el marco de este proceso de transformación integral FACEBOOK

TWITTER

¿Considera que la Policía puede mejorar?



Claro que la policía puede mejorar, cualquier institución. Yo creo que cualquier organización es susceptible de mejoras, yo creo que la policía es consciente que sus procesos se pueden hacer mejor, que hay metodologías organizacionales.

La Policía todavía tiene mucho que aprender y para eso es precisamente este proceso, para traer experiencias exitosas de otros países, para tomar la evidencia que han venido construyendo los distintos investigadores en el país, y también para escuchar las voces de los policías, ellos conocen mejor que cualquiera dónde están esos puntos flacos de la organización y donde se tienen que hacer esas grandes reformas dentro de la institución.



¿Cómo analiza la pérdida de imagen de la Policía por presuntos abusos de autoridad y excesos en medio del paro?



Yo creo que es necesario que la policía piense cómo se está atendiendo la protesta social, ese es un elemento que será discutido en el marco de este proceso de transformación integral.



Por supuesto hay una pérdida de confianza, por supuesto hay abusos de autoridad, hay excesos en medio del paro. Yo creo que habrá que pensar qué se requiere para corregir este tipo de conductas, si se trata de un mejor entrenamiento, si se trata de un mejor proceso de selección, si estamos sacando a la calle a una policía cansada que se está doblando turnos de vigilancia o que está doblando turnos para la atención de la protesta social y demás requerimientos que necesitan la participación del Esmad.

Yo creo que precisamente para eso sirve este proceso, para hacerse esas preguntas difíciles, y para empezar a abordar cuáles son las posibles soluciones, y sin duda el tema de la protesta social y el uso de la fuerza será uno de los temas a conversar y a discutir para poder diseñar esos procesos de mejora.

También habrá cambios de colores en las patrullas, motocicletas y otros medios de transporte que usan los uniformados. Foto: Presidencia

Lo novedoso…



Yo creo que este proceso es interesante, no solamente por tener una mesa asesora externa de civiles no uniformados conocedores del sector de seguridad y defensa que tendrán mucho que aportar, sino por esta metodología que se une al proceso de transformación que incluye los diálogos ‘Hablemos de Policía’ donde se dará una conversación abierta de la ciudadanía – organizaciones de jóvenes, organizaciones LGBTI, entre muchas. Se van a escuchar las propuestas y las demandas que tienen sobre la Policía.



Y Quizás el tema más interesante de esta transformación es que no se contará solo con la mesa asesora y este proceso ‘Hablemos de Policía’ sino que también contará con una secretaría técnica bastante robusta integrada por tres universidades y el Banco Interamericano de Desarrollo, BID.



Las universidades que hacen parte de este proceso son la Universidad EAFIT, la universidad de Los Andes, y la Universidad Rogers, de Estados Unidos. Esto da cuenta de un interés genuino de hacer las cosas bien, de escuchar las voces de los ciudadanos, de los policías, de las mejores prácticas en el mundo, o que se ha venido recogiendo en el tiempo, sobre lo que funciona y no funciona. La secretaria técnica lo que nos va a permitir es recoger esa evidencia y ponerla al servicio del proceso de transformación.



Hay investigadores de talla muy significativa: Michael Winder, de la universidad de Los Andes; Santiago Tobón, de la EAFID; Andrés Rengifo, de la Universidad Rogers y está todo un equipo de Seguridad Ciudadana del Banco Interamericano de Desarrollo.

Y esto es relevante, porque el BID ha acompañado la reforma policial de otras policías en el mundo y eso garantiza que viene con un conocimiento de mucha relevancia en este proceso.



