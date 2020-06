Director (e) de la Uspec le apuesta a reducir hacinamiento carcelario

Como consecuencia de la renuncia de Lissette Cervantes Martelo, quien era la directora encargada de la Unidad ]Nacional de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec), el Ministerio de Justicia nombró al viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa, Javier Augusto Sarmiento Olarte, como director encargado de la Uspec.

Sarmiento Olarte se convierte así en el tercer director de la entidad este año, en plena emergencia por la pandemia del coronavirus que ha afectado a las cárceles del país con más de 1.600 personas contagiadas. En esta entrevista, presenta el balance de lo que ha hecho la entidad hasta el momento y cuenta cuáles son sus apuestas, por lo menos hasta que haya un director nombrado en propiedad en la Uspec.

La Uspec ya ha tenido, con usted, tres directores este año. ¿Cree que eso ha afectado a la entidad en su labor?



Es evidente que los cambios generan traumatismos, sin embargo, las personas que han asumido la dirección de la Uspec, como es el caso de la anterior directora, ya trabajaba en la entidad, por lo que no era una persona ajena a la misionalidad de la Uspec y continuó ejecutándola sin necesidad de un proceso de aprendizaje propio de personas externas que llegan a Dirigir la Entidad. Asimismo, como Viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa, he mantenido constante comunicación con la Uspec, por lo que los temas que se manejan en esta entidad no me son ajenos.



¿Cuándo cree que podamos conocer el nombramiento de un director en propiedad?



Se están evaluando hojas de vida que se adecuen al perfil que se requiere para un cargo de tanta importancia. Es un proceso que tomará su tiempo y no podemos tomar decisiones apresuradas. Esperamos estar informando el nombre de la persona seleccionada en el menor tiempo posible.



Justamente estos cambios ocurren en plena emergencia por el Covid-19, ¿cómo ve el panorama de lo que ha hecho la institución este tiempo?



Con las limitaciones presupuestales con las que cuenta la entidad, se ha trabajado muy fuerte en materia de infraestructura, salud y alimentación. Se está 24/7 para garantizar la prestación de dichos servicios. Es importante mencionar que el canal de comunicación con el Inpec se ha fortalecido y ese es un factor de suma importancia para trabajar articuladamente en la entrega de elementos de bioseguridad para las personas privadas de la libertad y para hacerle seguimiento a las necesidades de cada uno de los establecimientos de reclusión del orden nacional.



¿Cuál es el balance de elementos de bioseguridad entregados hasta ahora?



A la fecha, en una primera fase, se han entregado más de 73.877 litros de jabón, 70.454 litros de gel antibacterial, 300 termómetros infrarrojos, 1.326.372 unidades de medicamentos, 362.864 guantes, 380.018 tapa bocas, 17.879 batas manga larga, 411 trajes de protección, 31.778 gorros desechables, 618 gafas de escudo facial y 63.962 polainas, así como 30 Unidades Básicas de Atención, en las diferentes regionales del Inpec.

Respecto a la atención de salud en las cárceles, se ha dicho que la responsabilidad es de la Fiduprevisora, ¿piensa que lo que ha hecho es suficiente?



Como toda prestación de un servicio, es susceptible de mejora. Tenemos actualmente un contrato vigente hasta el 31 de agosto de 2020 con la Fiduprevisora, el cual se está revisando para conocer de primera mano las dificultades y los cuellos de botella que se generan para garantizar la prestación de dicho servicio, de tal manera que podamos implementar un modelo que se adecué mejor a las necesidades actuales de la población privada de la libertad. El actual modelo de contrato establece que El Fondo Nacional de Salud de las Personas Privadas de la Libertad es una cuenta especial de la Nación, cuyos recursos serán manejados por la entidad fiduciaria estatal o de economía mixta, en la cual el Estado tenga más del 90% del capital, contratada por la Uspec.



¿A qué le apuesta en el tiempo en que esté como director encargado?



Como lo indiqué, es importante evitar traumatismos por el cambio en la Dirección General. Mi intención es mantener la operación de la Uspec, acelerar la ejecución de las obras de infraestructura rígida que están por finalizar y de esta manera hacer entrega de estos nuevos cupos carcelarios, dar inicio a la construcción de los 2.040 cupos de infraestructura modular, hacer un seguimiento permanente a la ejecución presupuestal y trabajar fuertemente en la mitigación de los efectos de la pandemia, a través de los servicios que presta la entidad, en lo referente a infraestructura, salud y alimentación. Para todo lo anterior, he solicitado el acompañamiento a la Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la Nación, Superintendencia de Salud, entre otros.



¿Qué cree necesario hacer para superar las condiciones inhumanas y de prestación insuficiente de servicios de salud en las cárceles?



Bajo el liderazgo de la Ministra de Justicia y del Derecho se viene trabajando en el Plan de Humanización del Sistema Penitenciario y Carcelario, en esta medida lo primero que se debe hacer, como ya lo indiqué, es conocer el estado actual de la situación de la prestación del servicio de salud al interior de los establecimientos de reclusión del orden nacional para, de esa manera, implementar un modelo que genere mejores resultados.



Así mismo, la reducción de los niveles de hacinamiento es un tema de la mayor importancia para mejorar la vida en reclusión, lo que impacta directamente la prestación adecuada del servicio de salud. En ese sentido, se ha venido trabajando en la construcción de cupos de infraestructura rígida y de infraestructura modular que permitan, en conjunto, la habilitación de alrededor de 3400 cupos. Lo anterior, por supuesto, está sujeto a las restricciones actuales de la pandemia, lo cual podría generar retrasos en la entrega de los mismos.



