Siete de cada 10 víctimas de delitos no denuncian, según encuesta del Dane

Entre 2018 y 2020, la tasa de personas mayores de 15 años que han sido víctimas de delitos como hurto, riñas y peleas o extorsión bajó 51,6 por ciento, pues se pasó de una cifra de 15,5 a 7,5 por ciento, a nivel nacional.



Así lo muestra la última actualización de la Encuesta de Convivencia y Seguridad Ciudadana 2021, realizada por el Dane, que también incluye datos sobre la percepción de inseguridad de las personas, e incluso una novedosa estadística sobre incidentes de seguridad digital. Para su elaboración, se entrevistó a más de 129.000 personas en todo el país.

Por ciudades, la encuesta señala que el año pasado Pasto tuvo la tasa de victimización más alta, con 18,7 por ciento, que incluso sube a 21,5 por ciento si se tienen en cuenta los incidentes de ciberseguridad.



Le siguen Bogotá, con 12,2 por ciento (14,6, con incidentes de ciberseguridad); Ibagué, con 11 por ciento (13, incluido ciberseguridad); Villavicencio, que obtuvo 10,3 por ciento (12,1), y Manizales, con 7,5 por ciento (10,3 con incidentes de seguridad digital).



En contraste, Cartagena tuvo la más baja, con 4,3 por ciento, o 4,5 si se incluyen temas de ciberseguridad.



De otra parte, la tasa de denuncia en 2020 se ubicó en 27,1 por ciento a nivel nacional, en cabeceras llegó al 30,2 y en centros poblados y rural disperso fue de 13,9 por ciento. Esto significa que, en cualquiera de los casos, más del 70 por ciento de las personas no denuncia los delitos.



Entre las razones para no denunciar, para la mayoría de los delitos, los encuestados consideraron que las autoridades no hacen nada.

Juan Daniel Oviedo, director del Dane.

Por ejemplo, en hurto a residencias, el 44,6 por ciento no denunció por ese motivo, lo mismo que el 49,9 por ciento de las víctimas de hurto a personas; 43,4 por ciento de los afectados por hurto de vehículos, 31,1 por ciento de las víctimas de riñas; 27,4 por ciento de las de extorsión y el 18,3 de las de incidentes de seguridad informática.

También se registró como un motivo común para no denunciar el considerar que era innecesario.



El hecho de que los ciudadanos no denuncien va paralelo a otro comportamiento vinculado a si las personas están dispuestas o no a reaccionar con violencia frente a determinados hechos.



Según el documento, a nivel nacional, en el 2020, en defensa propia habría acudido a la violencia el 64,9 por ciento de las personas encuestadas y este año, el 62,1; para ayudar a la familia, la cifra subió de 48,8 el año pasado a 61,7 por ciento este año; para defender propiedad y bienes, habría acudido a la violencia el 25,2 por ciento en 2020 y el 24,6 por ciento este año.



Aunque casi a diario circulan en las redes sociales imágenes de personas agrediendo a presuntos delincuentes detenidos en las calles, el estudio del Dane indica que, mientras el año pasado el 18 por ciento de los encuestados habría actuado de forma violenta para castigar a un delincuente, este año solo lo haría el 14,4 por ciento.



Finalmente, en caso de infidelidad, acudir a la violencia pasó de 3,5 el año pasado a 2,6 este año.

Percepción sube

En el periodo medido en 2021, la tasa de percepción de inseguridad a nivel nacional fue de 44 por ciento, más de 5 puntos superior a la registrada en 2020, que fue de 39,6 por ciento, aunque solo 0,3 puntos porcentuales mayor que la de 2019, que se ubicó en 43,7 por ciento. Este nivel para 2021 representa el período de junio a agosto; en 2020, el período de agosto a octubre, y para 2019 representa el período de abril a junio.



Por sexo, a nivel nacional, para las mujeres esta tasa fue de 45,5 por ciento, mientras que para los hombres se ubicó en 42,4 por ciento.



En cuanto a la cifra por ciudades, las mayores tasas de percepción de inseguridad para este año se encontraron en Bogotá, con 77,8 por ciento; Cúcuta, con 73,5; Cartagena, 72,2 por ciento; Pasto, con 71,6, y Bucaramanga, con 64,6 por ciento. Del otro lado, los menores porcentajes se ubicaron en Manizales (13,3), Pereira (19,1), Montería (29,3) y Medellín (31,1 por ciento).



Para el total nacional, el lugar o espacio con la más alta tasa de percepción de inseguridad en 2021 fue la vía pública, con 46,6 por ciento, seguido del transporte público (incluyendo paraderos y estaciones), con 38,6 por ciento.



La percepción de inseguridad de los puentes peatonales y los cajeros electrónicos subió entre 2019 y 2020. Los primeros pasaron de 37,7 por ciento en 2019 a 41,9 este año, y los segundos, de 36,6 a 42,4 por ciento. En contraste, el lugar o espacio donde la persona realiza su actividad principal tuvo la tasa más baja (11,6 por ciento), seguido de discotecas, bares o sitios de entretenimiento nocturno (19,7 por ciento).



Los resultados de la medición revelan que en 2020, sin tener en cuenta incidentes de seguridad digital, en las cabeceras municipales la tasa de victimización fue de 7,8 por ciento, mientras que en los centros poblados y rural disperso fue de 6,6 por ciento. Por sexo, la afectación en hombres fue de 8,2 por ciento, y en mujeres llegó a 6,9 por ciento.



En cuanto a los delitos, se encontró que a nivel nacional, el hurto a personas y a residencias presentaron tasas del 3,2 y del 1,7 por ciento, respectivamente, lo que muestra una reducción frente al 2019, año en el que esas tasas fueron del 5 y el 1,8 por ciento, en su orden. Comparado con 2018, también hay una reducción: ese año las tasas para esos dos delitos fueron de 7,2 y 3 por ciento.

De otra parte, a nivel nacional, el hurto de vehículos sigue siendo el de mayor incidencia, aunque también hubo reducción de la cifra, pasando de 8,5 en 2018 a 6 en 2019 y 4,3 por ciento en 2020.



No obstante la reducción en casi todos los delitos medidos, en uno –hurto de ganado y semovientes– la cifra se mantuvo igual entre 2019 y 2020, cuando se situó en 0,9 por ciento.

Delitos informáticos

La tasa de victimización, incluyendo los incidentes de seguridad digital, para el total nacional en 2020 fue de 8,7 por ciento.



Entre los tipos de incidentes que se tuvieron en cuenta para la medición, a nivel nacional, el hackeo de correo electrónico fue el más común, con 35,7 por ciento en todo el país, seguido por fraude bancario por medios electrónicos, con 22 por ciento, ciberacoso (15,7 por ciento), software malicioso (11,7 por ciento), robo o suplantación de identidad (10,3 por ciento) y bloqueo de información o ransomware (3,4 por ciento).



En cuanto a las ciudades, esta medición se hizo para las 13 principales y arrojó como resultados que Pasto presentó la tasa de victimización de incidentes de seguridad informática más alta de 2020, con 5,7 por ciento, seguido por Manizales, con 4,3 por ciento, Bogotá, con 4,1; Ibagué, con 3,2, y Villavicencio, con 2,6 por ciento.



