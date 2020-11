Presidente Duque instaló XXIII Encuentro de la Jurisdicción Ordinaria

El presidente Iván Duque instaló este jueves el XXIII Encuentro de la Jurisdicción Ordinaria: ‘Justicia, virtualidad e independencia’, en el cual magistrados, jueces y expertos nacionales e internacionales analizarán el impacto de la virtualidad en la justicia y la independencia judicial.



Acompañarán a Duque, entre otros, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Jorge Luis Quiroz; el presidente del Consejo de Estado, Álvaro Námen Vargas; el presidente de la Corte Constitucional, Alberto Rojas Ríos, la presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, Diana Alexandra Remolina.

También entre los asistentes de manera virtual estarán Marco Matías Alemán, jefe de patentes de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual; el juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Eugenio Raúl Zaffaroni; la Secretaria General de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS), Gina Magnolia Riaño; al especialista en Normas Internacionales del Trabajo y Relaciones Laborales de la OIT, Humberto Villasmil, jefes de los organismos de control y juristas.

La virtualidad ha sido un reto y la rama judicial no ha sido la excepción. Esa virtualidad ha puesto a prueba nuestra capacidad y a fe que hemos conseguido superar muchas de las trabas... FACEBOOK

TWITTER

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Jorge Luis Quiroz, señaló que “la virtualidad ha sido un reto y la rama judicial no ha sido la excepción. Esa virtualidad ha puesto a prueba nuestra capacidad y a fe que hemos conseguido superar muchas de las trabas que esta virtualidad ha traído consigo”.



El magistrado agregó, además, que “con las uñas los jueces de todo el país han puesto su mejor esfuerzo para garantizar la continuidad en la prestación del servicio de la administración de justicia”. Asimismo, hizo énfasis en que “la justicia no podía parar, nunca paró y nunca podrá parar. No obstante la pandemia, seguimos en cumplimiento de nuestra función judicial como mandato constitucional y legal”.



El encuentro académico tendrá conferencias y paneles, en los cuales se abordarán temas como derechos de propiedad intelectual y derechos fundamentales; derecho, historia política y emociones en Colombia; retos de los sistemas de seguridad social en épocas de cuarentena; trabajo a distancia, teletrabajo y trabajo remoto excepcional y obligatorio; inversión de los recursos de la justicia en tiempos de virtualidad; la era de cambios para los jueces y límites de la independencia judicial.



Los ciudadanos, académicos y usuarios del sistema judicial podrán seguir el encuentro por el Canal Institucional, el sitio web www.cortesuprema.gov.co y las cuentas oficiales en redes sociales de la Corte Suprema de Justicia.



ELTIEMPO.COM