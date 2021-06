¿En qué casos se puede caer en delito de cohecho?

El Código Penal colombiano lo deja muy claro: si una autoridad o funcionario público recibe o pide dádivas para su provecho o el de terceras personas para no hacer u trabajo o demorarlo injustificadamente, incurre en el delito de cohecho.



En Colombia existen varios tipos de cohecho.



El cohecho propio, que se encuentra en el artículo 405 del Código Penal, se refiere a cuando un servidor público que recibe para sí o para otro dinero dinero u otra utilidad, o bien acepte alguna promesa al respecto para no hacer sus funciones o ejecutar acciones contrarias a las mismas.



También hay un cohecho impropio para cuando un servidor público acepta o ofrece dichas dádivas para usar su función para una actuación ilegal.



Y un cohecho por dar u ofrecer, que se relaciona con los anteriores, y que castiga no solo al servidor público que acepta y recibe las dádivas, sino también a la persona que las ofrezca o las dé.



