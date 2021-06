¿En qué casos no tiene derecho al auxilio de transporte?

Para que una persona reciba el auxilio de transporte en una empresa debe contar ciertos requisitos: no ganar más de dos salarios mínimos, no tener un servicio de transporte contratado por la empresa y tener la necesidad de ir en servicio público para llegar al lugar de trabajo.



No tiene derecho a este auxilio quienes viven cerca a la empresa. Recuerde que este respaldo debe incluirse en la liquidación de la prima de servicios.



Si el trabajador falta uno o más días a la jornada laboral, el empleador podrá descontarle esos días, y reconocerle un pago correspondiente a los días laborados.



De acuerdo con Legal App, Herramienta del Ministerio de Justicia, el auxilio de transporte no se incluye para el cálculo de las vacaciones, ni para el pago de parafiscales o seguridad social.



Si usted cumple con las condiciones para recibir este pago, pero su empresa no se lo ha reconocido, es recomendable que lo solicite y llegue a un acuerdo con su empleador.



De no ser posible resolver la situación con la empresa, acuda ante un Inspector de Trabajo para que lo asesore y pueda presentar una queja por incumplimiento de las obligaciones por parte de su jefe y la empresa.



