En PMU se afinaron los detalles para la vacunación contra el covid-19

El Ministerio de Defensa puso en marcha un dispositivo en todo el país para garantizar la seguridad en el proceso de vacunación que arranca este miércoles 17 de febrero, con las primeras 50.000 dosis llegadas desde Bélgica.



El jefe de la cartera de defensa, Diego Molano, señaló que más de 37.000 uniformados estarán participando en ese dispositivo.

Añadió que la Fuerza Pública “está preparada para garantizar la seguridad de las vacunas, de acuerdo con el Plan de Vacunación anunciado por el presidente Iván Duque”. De hecho, desde la llegada de las primeras dosis los contenedores han tenido protección de uniformados de la Policía y en las regiones incluso podría tener el acompañamiento del Ejército y la Armada, según sea necesario.



El Ministerio de Defensa señaló que todas las fuerzas están trabajando articuladamente y “tienen listo un robusto esquema de seguridad en aeropuertos, puertos marítimos, principales vías y carreteras del país” para evitar que cualquier hecho de orden público pueda afectar el proceso de inmunización.

(Le puede interesar: Habrían pagado $ 40 millones por matar a defensor de derechos humanos)

Desde un puesto de mando unificado (PMU) ubicado en Bogotá las autoridades harán seguimiento en tiempo real al movimiento de los contenedores con las vacunas en el trayecto a las ciudades en las que se iniciará ese proceso y de la seguridad en los sitios de vacunación. A medida que lleguen más dosis, se requerirá de la presencia de más uniformados para participar en ese proceso.



El PMU fue liderado este martes por el presidente Iván Duque y contó con la participación del ministro de Defensa, la cúpula de las Fuerzas y los mandatarios de las ciudades y departamentos en donde se iniciará el proceso.



“Como Presidente la República, quiero transmitir a todos los gobernadores y a todos los alcaldes que este es un proceso de país. Aquí no existen triunfos individuales. Este no es el triunfo del presidente Duque. Este no es el triunfo del gobierno Duque. Es el triunfo de Colombia, como lo ha sido enfrentando muchas vicisitudes de la pandemia”, dijo el mandatario durante la reunión.

(Además: De Escobar a Marihuano: Narcos y sus excéntricos entierros en Colombia)

Y añadió: “Mi mensaje para todos ustedes es que esta debe ser una bandera nacional, una bandera de país y todos caminar de la mano”.



En la reunión se pasó revista a aspectos desde las medidas de seguridad hasta las medidas adoptadas para garantizar la cadena de frío de las vacunas, la capacitación de 27.000 profesionales para la aplicación de las dosis y la existencia de suficiente material como jeringas y otros elementos necesarios en el proceso.



Como parte del proceso, estarán en alerta para atender cualquier emergencia los 70 establecimientos del sistema de sanidad de la Fuerza Pública con 152 ambulancias básicas, 11 medicalizadas y cinco aéreas, así como 85 refrigeradores. Igualmente están dispuestos 107 equipos de vacunadores de las Fuerzas listos para apoyar el proceso en cualquier región del país.

JUSTICIA

En Twitter: @JusticiaET

justicia@eltiempo.com