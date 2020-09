Los retos de seguridad de las ciudades capitales en la pandemia

Este miércoles se realizó, de forma virtual, un foro en el que alcaldes de distintas ciudades, académicos y expertos conversaron sobre los retos para las ciudades capitales de Colombie en tiempos de la pandemia de coronavirus.



El evento fue realizado por Asocapitales, EL TIEMPO, y la Universidad El Rosario.

Carlos Mario Marín, alcalde de Manizalez y presidente de Asocapitales, resaltó que en análisis que han hecho en otros países intermedios, la emergencia acrecentó la violencia porque "las personas, por falta de comida, salen a las calles. Esa inestabilidad institucional es un caso que tenemos que analizar con cuidado".



El ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, quien también participó del evento, señaló que en la pandemia el sector defensa reorientó muchas de sus capacidades, realizó una tarea humanitaria de llevar mercados en sectores vulnerables, entre otros.



Igualmente destacó que se ha puesto en marca la nueva política de convivencia y seguridad ciudadana del Gobierno para la prevención, participación cívica y salud mental para la convivencia.

Habló sobre el déficit de policías "hay un problema real de pie de fuerza, por razones estructurales, por razones derivadas de una decisión del Consejo de Estado que llevó al retiro de muchos policías, y porque hay policías en tareas que no corresponden a la misión de vigilancia y seguridad en las calles", recalcó.



Agregó que el Gobierno también está fortaleciendo la investigación criminal, la tecnología. "El Gobierno cree que tecnologías y nuevos modelos de seguridad y convivencia, tienen que ir acompañados de una participación ciudadana activa. Para ello hay que construir espacios en los cuales pueda participar de manera constructiva la comunidad, estamos haciendo un esfuerzo para poner en marcha un programa para estimular la solidaridad de la ciudadana en su relacionamiento con las autoridades locales", concluyó.

Por su lado Patricia Bulla, coordinadora de Seguridad y política criminal de la Fundación Ideas para la paz, habló de los dilemas que enfrentan los alcaldes en este periodo, en el que además han ocurrido marchas y protestas.



Explicó que por múltiples problemas la política se seguridad ciudadana apenas se está empezando a implementar, pero "también hay grandes oportunidades, es importante distinguir el servicio de vigilancia de la seguridad ciudadana, y entender que esta es la generación de las condiciones para el ejercicio de derechos, la gran oportunidad es la multidimensionalidad".



Aunque Juan Carlos Ruiz, experto en Seguridad Urbana de la Universidad del Rosario, explicó que la política del Gobierno se ha quedado en el papel, "se nos está acabando el tiempo, quedan 2 años para implementar esas buenas ideas y lo veo difícil. Temo que el presidente Duque no pasará a la historia como el abanderado de la seguridad", expresó.

Como consejos para los alcaldes que debieron llegar a enfrentar serias dificultades por cuenta de la pandemia, Bulla recomendó que ejerzan la articulación, liderazgo. "La oportunidad de a multidimensionalidad requiere que articulen todas las capacidades de la Alcaldía así se ejerce la prevención, si no articulan sus capacidades no pueden prevenir ni controlar las zonas más peligrosas, ni atender las poblaciones más vulnerables. Focalizar e invertir esfuerzos en zonas que más lo necesitan", explicó.



Y Ruiz recomendó no malgastar el pie de fuerza que ya es escaso. "Colombia tiene un buen número de policías por 100.000 habitantes pero en le minucia de cada ciudad está muy mal. No sabemos qué están habiendo los policías, están haciendo de todo, muy pocos están en vigilancia", recordó.



Sobre cuánto incide el narcotráfico en la seguridad de las ciudades, Bulla dijo que afecta la percepción de seguridad y parece estar detrás de comportamientos de organizaciones criminales, "pero la seguridad ciudadana es mucho más compleja, no se pueden achacar todos los problemas al tema del microtráfico".



Al respecto, el ministro Trujillo dijo que no hay duda de que el tema de las drogas tiene un gran impacto, entre el año 2013 y 2'18 se presentó el mayor crecimiento exponencial de áreas de cultivos ilícitos en el país, pasando de 43 mil a 177 mil hectáreas maso, esto, dijo el ministro, generó una proliferación de organizaciones ilegales en las ciudades que impactan la seguridad. "Buena parte de las masacres que se están presentando tienen que ver con ese telón de fondo, bien sea por ajuste de cuentas, batallas entre grupos criminales para apoderarse de rutas o suministros, bien por ganar territorio", expresó.



Ruiz por su parte hizo un llamado para aplicar políticas para que los jóvenes que están creciendo no sean captados por grupos ilegales, como un manejo positivo de los tiempos de ocio.

Hablaron los alcaldes

En el panel también hablaron los alcaldes de Medellín, Barranquilla, Manizales, Villavicencio y Bucaramanga.



Daniel Quintero, alcalde de la capital antioqueña, señaló que pese a los tiempos difíciles, han tenido una reducción de homicidios, para ello han tenido estrategias para reducir la instrumentalización de menores, campañas de no violencia, entre otras.



Por su parte, Juan Felipe Harman, alcalde de Villavicencio, dijo que estas cosas funcionan pero que también debe haber una amplia estrategia de participación ciudadana. "como toda actividad económica, la delincuencia también se reactiva", por lo que es necesario tener todos los mecanismos de contención.



El mandatario de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas, resaltó igualmente el papel de la ciudadanía en el mantenimiento de la seguridad en las ciudades, esto con un buen relacionamiento con una institucionalidad articulada y respetuosa.

Jaime Pumarejo, alcalde de Barranquilla, destacó que con los esfuerzos de la Alcaldía, en conjunto con la Policía, han mejorado los indicadores de seguridad, pero que siempre faltará una mejor gestión en el sector de seguridad, así como de la posibilidad de judicializar a quienes cometen delitos.



"Nuestros policías no tiene la capacidad de investigar y llevar a la justicia a un criminal con las pruebas necesarias y dentro del proceso riguroso para que esa persona no reincida. En el sistema penal hay una alta probabilidad de que no lo condenen, y nuevamente sale a las calles. El criminal de carrera nunca deja de serlo porque no le teme a la ley ni a la cárcel porque es un círculo en el cual sale ganando#, sentenció el alcalde de Barranquilla.



El mandatario agregó que por esto hay que buscar, en conjunto con el Gobierno y el sistema judicial, una forma de "hacer la famosa reforma a la justicia, pero esa reforma no debe concentrarse en cuántos años de periodo tienen los magistrados, cuántos magistrados son o cuántas cortes hay, debe encargarse de buscar la justicia para el ciudadano que camina con el celular en la mano y la quincena en el bolsillo", recalcó.

