En estos casos su EPS puede suspender pagos de incapacidades laborales

Las incapacidades laborales por enfermedades no asociadas al trabajo deben ser pagadas por la Empresa Promotora de Salud, EPS. Sin embargo, existen ciertos casos en los que estas compañías pueden suspender los pagos. Aquí le explicamos cuáles son.



De acuerdo con el decreto 780 de 2016, las EPS pueden negarse a pagar por incapacidad laboral si el empleado incurre en las siguientes situaciones:

Si el cotizante no sigue el tratamiento, o las terapias ordenadas por el médico.

Si el trabajador no asiste a los exámenes o valoraciones para determinar la incapacidad laboral.

Si la EPS detecta fraudes o alteraciones irregulares en el proceso de la incapacidad.

Cuando se detecte fraude al otorgar la certificación de incapacidad.

Cuando se detecte que el cotizante busca el reconocimiento y pago de la incapacidad en la EPS y en la ARL por la misma causa.

Cuando se efectúen cobros a la EPS con datos falsos

Si el trabajador se dedica una actividad alterna que le impide su recuperación y de la cual deriva ingresos.

Si hay mora en el pago del seguridad médica.

Además, para que la EPS pueda pagar el valor de la incapacidad el trabajador debe haber cotizado mínimo durante cuatro semanas.



Si el empleado no cumple con el tiempo requerido la empresa tendrá que cancelar el valor de la incapacidad, pues la ley no fija estas excepciones en el pago para el empleador.



La normativa, que corresponde al artículo 2.1.13.4 del decreto 780 de 2016, indica que las Empresas Promotoras de Salud no reconocen incapacidades si se trata de un procedimiento estético.



La ley dispone lo siguiente: "no habrá lugar al reconocimiento de la prestación económica de la incapacidad por enfermedad general con cargo a los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, cuando estas se originen en tratamientos con fines estéticos o se encuentran excluidos del plan de beneficios y sus complicaciones"



