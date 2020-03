92 % de terminales de transporte, con fallas en control de Covid-19

Al realizar varias visitas a las terminales terrestres del país, la Contraloría evidenció que en el 92 por ciento de ellas hay serias fallas en las acciones de prevención y contención del Covid-19.

Al revisar la atención en 23 terminales del país, la Contraloría identificó que en el 61,5 por ciento la atención es deficiente. Estas son las terminales de Mocoa, Sincelejo,

Mitú, Yopal, San José del Guaviare, Ibagué, Valledupar, Bogotá (Satelital del

Norte), Riohacha, Cartagena, Barranquilla, Inírida y Villavicencio.



De otro lado, la Contraloría calificó como regulares los protocolos en el 30,7 por ciento de las terminales, que corresponden a Tunja, Cúcuta, Bucaramanga, Manizales, Arauca, Pereira, Florencia y Bogotá (con su terminal principal del Salitre).



Los únicos terminales donde la Contraloría consideró aceptables los protocolos establecidos para prevenir y contener el nuevo coronavirus son los de Armenia y Pasto, que apenas corresponden al 7,8 por ciento.



Es así cómo mientras en términos de salud, solo el 7,8 por ciento de las terminales es eficiente.



También preocupa que el 69 por ciento de terminales que la Contraloría visitó, no han revisado a los pasajeros o no llevan registros de esas atenciones. Y el 65 por ciento no hace cuestionarios sobre sus viajeros.



El 50 por ciento, dice la Contraloría, no tiene zonas de aislamiento. El 38 por ciento no tiene establecido un personal médico adicional y el 61 por ciento no tiene termómetros láser o infrarrojos.



A la Contraloría también le preocupa que el 42 por ciento de las terminales no tiene campañas de prevención y concientización de cuidado, el 50 por ciento no tiene zonas de lavado de manos y el 38 por ciento no tiene dispensadores de gel antibacterial.



En el caso de Bogotá, la Contraloría visitó la terminal del Salitre y la Terminal del Norte. La de Salitre tuvo una buena calificación de 8 sobre 10, mientras que la del Norte quedó con una calificación de 1.



En la del Norte, el organismo de control verificó que tenían cinco personas de personal médico pero no cuenta con campañas preventivas y de autocuidado. Tampoco tiene zonas de lavado de manos, dispensadores de gel, medición de temperatura, zona de aislamiento, sistema de desinfección de las instalaciones, y no está realizando cuestionarios a los pasajeros.



La del Salitre, en cambio, aunque solo tiene un personal médico, sí tiene todo lo que le falta a la anterior terminal.



Otra de las terminales que menos cumple es la de Rioacha (La Guajira), que quedó con una calificación de 1 y no tiene personal médico ni está implementando ninguna de las medidas.



Y la terminal de Cartagena, que también tiene la misma calificación, tampoco tiene personal médico ni ninguna de las otras medidas. Lo único con lo que cuenta es con una zona de aislamiento.





JUSTICIA