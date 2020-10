En Caldas comienza exhumación para encontrar a personas desaparecidas

Con el propósito de adelantar labores de búsqueda de personas desaparecidas, que permitan aliviar un poco el dolor de quienes llevan buscándolos todos estos años, desde este lunes y hasta el 8 de noviembre la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) realizará en Samaná, Caldas, labores humanitarias que incluyen la exhumación de una veintena de cuerpos de un cementerio y la toma de muestras genéticas a personas para poder identificarlos.

Esta misión humanitaria, la primera liderada por la UBPD, se logró gracias al trabajo de organizaciones de víctimas, el Centro de Estudios sobre Conflicto, Violencia y Convivencia Social (Cedat), la Universidad de Caldas, el Equipo Colombiano Interdisciplinario de Trabajo Forense y Asistencia Psicosocial (Equitas) y la Fundación para el Desarrollo Comunitario de Samaná (Fundecos), que documentaron 187 casos de personas dadas por desaparecidas en cuatro municipios del oriente de Caldas: La Dorada, Norcasia, Victoria y Samaná.

Desde la Unidad recordaron que según el Centro Nacional de Memoria Histórica, más de 2.000 personas desaparecieron solamente en el Magdalena Medio Caldense (Samaná, Victoria, Norcasia y La Dorada) y 1.200 en Samaná durante el conflicto armado.



Luz Marina Monzón, directora de la UBPD, explicó que llegan al cementerio San Agustín de Samaná con la hipótesis de que allí hay varios cuerpos sin identificar que pueden ser de personas desaparecidas.



“Aunque no tenemos toda la información dispuesta, sabemos que en cinco cementerios de la región pueden haber 500 cuerpos sin identificar que podrían ser de personas desaparecidas. En esta primera visita no vamos a abordar las 500 personas, vamos a iniciar con un conjunto de cuerpos sobre los cuales hay información particular”, comentó la directora.

Precisamente para avanzar en la identificación de los cuerpos que serán exhumados, la Unidad de Búsqueda realizará toma de muestras biológicas, inicialmente a 182 familiares de víctimas de desaparición de la región que ya habían iniciado un proceso con la entidad. Pero la puerta no está cerrada para que otras personas que tengan a seres queridos desaparecidos se acerquen a la entidad para comenzar con la solicitud de búsqueda e, incluso, tomar a ellos también las muestras genéticas.



Monzón explicó que además de esto, la UBPD también estará buscando acceder a información que ayude en la ubicación de personas dadas por desaparecidas que pueda estar en algunas fuentes en Samaná, como personas particulares o documentos, con lo que se puede ir completando la información necesaria para encontrar a los desaparecidos.

El trabajo de exhumación de cuerpos en el cementerio San Agustín será la primera recuperación autónoma que lidere la Unidad, que por otro lado, ha apoyado otras recuperaciones que ha realizado la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y ha apoyado igualmente 6 entregas de cuerpos identificados a sus familiares.



La directora de la UBPD expresó que las actividades de las próximas dos semanas en Samaná son muy importantes para el modelo de búsqueda extrajudicial, que permite no solo recuperar y buscar aquellos cuerpos que estén relacionados en una investigación judicial, sino encontrar la mayor cantidad posible de personas dadas por desaparecidas “para aliviar el dolor de la mayor cantidad de personas”.

“Esperamos como Unidad que esto contribuya a la verdad de lo ocurrido en relación con la desaparición en este territorio. La búsqueda tiene que tener un enfoque territorial, no es solo los desaparecidos de los familiares, sino los desaparecidos de esa región”, expresó Monzón, quien concluyó: “la búsqueda es un enorme desafío al que nos tenemos que vincular todos para construir paz en el país”.

Más de una decena planes regionales de búsqueda

Para avanzar en la búsqueda de personas desaparecidas, la Unidad, en conjunto con víctimas y organizaciones, ha focalizado sus acciones a través de planes regionales de búsqueda, que son una estrategia de búsqueda que se formula a partir del cruce de fuentes información y variables como el lugar, la modalidad de la desaparición, los actores involucrados, las características de las víctimas y cuándo ocurrieron los hechos, entre otras. Puede haber varios planes de búsqueda para una misma región



En el caso de Samaná, este hace parte de un plan regional de búsqueda formulado para el Magdalena Medio Caldense, pero además de este, la Unidad ha trabajado en otros 10.

Hay uno distinto para el Magdalena Medio, que comprende municipios de Magdalena y Antioquia; hay dos planes de búsqueda en Meta, dos en Cundinamarca, uno en Cesar, uno en Caquetá, otro en Valle del Cauca y uno más en Chocó.



En Nariño se está trabajando en la construcción de otro plan regional de búsqueda, que involucra desapariciones de personas en la frontera con Ecuador y en el que se está haciendo un trabajo articulado con uno de los macrocasos de la JEP, contó la directora Monzón.

