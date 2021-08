¿Me pueden embargar el sueldo por deudas con bancos?

Un embargo es una figura jurídica que se ha creado para garantizar el cumplimiento de una futura sentencia en donde se establezca que una persona, natural o jurídica, debe pagar una suma de dinero a otra persona como consecuencia de un préstamo o de unos daños causados. Se pueden embargar diferentes tipos de bienes como casas, apartamentos, vehículos automotores, dineros depositados en cuentas bancarias, acciones de empresa, entre otros.



En esta entrega de Consultorio Jurídico le contamos lo que debe saber al respecto en términos legales con la asesoría de abogados de la Facultad de Derecho de la Universidad Libre.



¿Pueden embargar el sueldo de una persona?

Es posible embargar el salario de una persona, pero solo el excedente del salario mínimo legal vigente en una quinta parte de conformidad con articulo 155 del Código Sustantivo del Trabajo.



Lo anterior significa que en Colombia no es posible embargar la totalidad del salario sino solo una parte de este, pues debe garantizársele al trabajador que pueda seguir disfrutando de su salario para satisfacer sus necesidades básicas.



Para que haya un embargo de un salario el acreedor debe iniciar un proceso judicial y solicitar dicho embargo, el cual puede ser ordenado por el juez quien informará al empleador de dicho embargo. El empleador tiene la obligación de consignar dicha parte del salario a ordenes del juzgado, pues de no hacerlo de esta forma se puede convertir en un deudor solidario.



En relación a los salarios que devenga una persona, estos pueden ser objeto de la medida de embargo, pero siguiendo las siguientes reglas: El salario mínimo tiene el carácter de inembargable, esta regla tiene excepciones cuando el acreedor reclama alimentos o se trata de una entidad cooperativa, caso en el cual se le puede embargar hasta el 50 % de cualquier tipo de salario que devengue el trabajador incluido el mínimo legal.



En los demás tipos de obligaciones por ejemplo civiles como contratos de arrendamiento, con entidades financieras, con personas naturales, entre otras, solo se puede embargar lo que exceda una quinta parte o 20 % del salario mínimo legal.

¿ No pagar una deuda se traduce en un embargo inmediatamente?

No es inmediato. El acreedor con ocasión del incumplimiento de la obligación cuenta con la facultad de iniciar una demanda contra el deudor, denominada proceso ejecutivo ante un juez civil, de familia o laboral, dependiendo el tipo de obligación, en la que también puede hacer uso de la facultad de relacionar los bienes que conoce del deudor para que sean objeto de la medida de embargo.



En consecuencia, es el juez quien ordena el embargo sobre los bienes relacionados por el acreedor, ya sea desde la presentación de la demanda o posterioridad, para el efecto se debe enviar una comunicación para que se haga efectiva la orden la cual puede recaer sobre el salario, bienes muebles (vehículos, joyas, etc) o inmuebles, recibida la orden y acatada la misma por quien deba cumplirla es cuando formalmente decimos que los bienes han sido objeto de embargo, lo cual se le comunica al juez que tramita el proceso.



Es importante tener en cuenta que la ley prohíbe el embargo de algunos tipos de bienes como los bienes y rentas públicas nacionales y municipales, condecoraciones y pergaminos recibidos por actos meritorios, uniformes militares, los terrenos o lugares utilizados como cementerios, entre otros.



Los bienes que son objeto de embargo, antes que el juez resuelva el proceso, lo están de manera preventiva y transitoria ya que la persona demandada tiene el derecho a defenderse al interior del proceso y será el juez quien decida mediante una sentencia si dispone que se verifique el pago o no de la obligación, caso en el cual los bienes embargados o lo que se llegasen a embargar podrán servir para ese efecto.

