Hay 144 excombatientes reincorporados como candidatos para las elecciones regionales

En los comicios regionales del próximo 29 de octubre, en tarjetones de 27 departamentos, estarán los nombres de 36 mujeres y 108 hombres excombatientes de las antiguas Farc que se inscribieron como candidatos para estas elecciones.



De acuerdo con la Agencia para la Reincorporación y Normalización (ARN), estas 144 personas en proceso de reincorporación se inscribieron, por diferentes partidos políticos, para aspirar a Juntas de Acción Local, Concejos, Alcaldías y Asambleas Departamentales.

Alejandra Miller, directora de la ARN Foto: Captura de pantalla.

Así lo indicó Alejandra Miller, directora de la ARN, quien subrayó que “la participación política es un factor de arraigo del proceso de reincorporación y no repetición, en el caso de quienes son actores políticos, este proceso de participación política contribuye a que las personas permanezcan no solo en la civilidad, sino que le contribuyan al país para ensanchar y ampliar la democracia, para que efectivamente tengamos esa diversidad y multiplicidad de voces que necesita nuestro país”.



Miller también habló de un curso que se dictará, entre el 17 de octubre y el 28 de noviembre, para fortalecer el liderazgo político de 301 firmantes de paz, llamado ‘Herramientas para la Participación Política de Firmantes de Paz’.



“Esperamos que estas 144 personas que se inscribieron para ser candidatas y candidatos, de las cuales 36 son mujeres, en las próximas elecciones le saquen el mayor provecho a este espacio académico, que les va a servir no solamente para esta tarea que se aproxima en caso de quedar elegidas y elegidos, sino también para los procesos de incidencia política que vamos a trabajar en el 2024 alrededor de nuestro programa de reincorporación”, sostuvo Miller.



El curso es dictado en una alianza entre la ARN y la Universidad Nacional de Colombia, y en el mismo se abordarán temáticas sobre la participación política de las mujeres, el funcionamiento del Estado, el sistema electoral colombiano, estrategias de comunicación y marketing político, además, de mecanismos de participación, control ciudadano e incidencia en planes de desarrollo territorial.



“Este curso está diseñado para contribuir al fortalecimiento del pluralismo, garantizando la representación de diversas visiones e intereses de la sociedad y promoviendo la participación política inclusiva de las y los firmantes de paz de cara a las elecciones del próximo 29 de octubre”, expuso Carlos Páramo, decano de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional.









