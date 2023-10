Elecciones regionales 2023: balance del panorama electoral de la mujer en la política

En Colombia las leyes para la paridad de género son muy claras. Sin embargo, la historia se sigue repitiendo, los hombres continúan concentrando el mayor número de inscripciones en las candidaturas para las próximas elecciones regionales de 2023.



Según las cifras de los candidatos inscritos de la Registraduría Nacional, un 61 por ciento son hombres, con 80.344 inscritos y un 39 por ciento son mujeres, con 52.209 personas registradas de un total de 132.553 aspirantes de las candidaturas a gobernaciones, alcaldías, concejos y juntas administradoras locales.



Esto, a pesar de que en el país hay dos leyes utilizadas para garantizar la participación de las mujeres en la política. Primero, la Ley 581 de 2000, también conocida como la Ley de Cuotas, la cual señala que el 30 % de cargos y órganos del poder público deben ser ocupados por mujeres.



En segundo lugar, la Ley Estatutaria 1475 de 2011, que establece que las listas de partidos políticos para cargos de elección popular deben estar conformados en un 30

% por mujeres, en los casos en los que se elijan más de 5 curules.



Sin embargo, si se hace una comparación con las elecciones regionales de 2019, la representación aumentó solo un 2.1 %. La cifra, a pesar de positiva, no es alentadora.



En cuanto a las Alcaldías y a la Gobernación, se puede evidenciar que, de los 32 departamentos del país, 8 no tienen candidatas para la Gobernación y en 4 de las ciudades capitales no hay ninguna mujer inscrita para funciones municipales.

En uno de los cargos en donde se presenta mayor desigualdad hasta ahora es en las gobernaciones. Para estas elecciones, de los 251 candidatos registrados solo 46 son mujeres, representando el 18.3 por ciento frente al 81.6 por ciento de los aspirantes hombres. Si se compara con las elecciones de 2019, se puede observar la similitud de la situación.



Según los datos del Consejo Nacional Electoral, en ese año, las mujeres representaron el 11.9 por ciento de las inscritas, es decir, 21 candidatas de los 176 registrados en total.



En departamentos como el Cesar, que tiene el mayor número de candidatas mujeres a la gobernación -5 mujeres quienes compiten contra 4 hombres-, se vive la violencia de género en la política.



"Las mujeres están siendo víctimas también de estos micromachismos, violencia simbólica, violencia económica y, al final, termina desincentivando la participación en política", explica María del Rosario Perea, coordinadora del componente de inclusión y diversidad de la Misión de Observación Electoral (MOE).

¿Qué ataques están viviendo las mujeres políticas?

En el mes de agosto, se conocieron datos de un evento liderado por la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer (Clem), la MOE y delegaciones internacionales, en donde se dio un balance sobre la situación política de la contienda electoral de 2023.



Entre las cifras, se dio a conocer que se registraron 91 agresiones contra lideresas sociales, comunales y políticas en el periodo del 29 de octubre de 2022 a el 29 de julio de 2023. De acuerdo con la MOE, en este mismo informe, se documentó que las mujeres políticas han tenido el 54. 9 por ciento de los casos de violencia.

Los lugares que presentan mayor situación de riesgo son Bogotá, Cauca y Cesar con el 41.8 por ciento de las agresiones registradas, en donde el 55.6 por ciento de los hechos son asesinatos y atentados.



En total, son 23 departamentos y 51 municipios de Colombia afectados con la situación.



Las mujeres experimentan cada día diferentes tipos de violencia en el panorama político del país, significando una poca participación y elección en los cargos, en el 2019 solo dos mujeres se eligieron como gobernadoras y 121 como alcaldesas.



Hay que recordar que en Colombia hay 1.104 municipios y 32 departamentos.



