En audiencia comunidades le dicen no al regreso de la fumigación aérea

A instancias de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) se realiza, este domingo, la segunda jornada de la audiencia pública que hace parte del trámite para la autorización del Plan de Manejo Ambiental del programa de erradicación de cultivos ilícitos mediante aspersión aérea con el herbicida Glifosato (PECIG).

La licencia es uno de los pasos para poder revivir las fumigaciones suspendidas hace casi seis años.



La mayoría de las personas que se inscribieron para participar en la audiencia manifestó su oposición al regreso de la aspersión aérea.



Jhon Pérez, secretario de gobierno del Putumayo, sostuvo que están preocupados por el regreso de la aspersión aérea en el país, y que lo que las comunidades esperan es que se mantengan los planes de erradicación manual y sustitución de cultivos.



Dijo que la Policía les notificó que ese departamento no está en los planes de fumigación , pero que a pesar de esto hay preocupación por los efectos nocivos del glifosato en los cuerpos de agua de la región.

A su turno Jhon Cabrera, gobernador de Nariño, dijo que no están acuerdo con la fumigación aérea y que en el pasado, sin éxito, ya se había utilizado esa estrategia en esa región del país.



Señaló que se ha demostrado que la resiembra en los cultivos ilegales es mucho menor cuando se realiza sustitución voluntaria a cuando se realiza la aspersión aérea.



Ludivia Hernández, alcaldesa Paujil (Caquetá), se sumó a la preocupación manifestada por los demás intervinientes y señaló que el Gobierno debe evaluar con seriedad los daños que se pueden ocasionar al medio ambiente con esa práctica.



"Nosotros no estamos de acuerdo con los cultivos ilegales, pero debemos buscar la forma de darle a las comunidades la oportunidad de erradicar esos cultivos sin hacerle daño al medio ambiente", añadió.

El ciudadano Hernán Cadavid dijo que las cifras de personas muertas cuando realizan erradicación manual está en aumento y esta es una de las razones por las que se debe dar el paso a la fumigación aérea. Sostuvo que la velocidad de crecimiento de los cultivos ilegales pone en riesgo reservas naturales y zonas protegidas.



"Es necesaria la aspersión aérea", indicó tras señalar que el Estado no puede permitir que sigan creciendo los cultivos ilegales al tiempo que sigue en riesgo la vida de quienes intentan acabar con esos plantíos.

Durante la audiencia la Policía explicó cómo sería el procedimiento para garantizar la protección del medio ambiente durante las fumigaciones.



Señalaron que son 114 puntos los que serían fumigados y que se hará a una distancia de cien metros de los cuerpos de agua. Igualmente que hay un programa que evalúa el comportamiento del viento y otras condiciones ambientales para determinar el tamaño de la gota y garantizar que caiga sobre el cultivo ilegal.



"Si esas condiciones no son óptimas el sistema no permite que se procesa a la fumigación", señalaron los voceros de la Policía. Igualmente añadieron que no se fumigará en parque naturales u otras zonas protegidas.



Indicaron que serán fumigadas zonas que ya están afectadas por los cultivos ilegales y el uso de químicos y que se tienen previstas todas las precauciones para evitar una afectación mayor.



Por su parte, Jahir Peña personero de Tumaco se quejó de la realización de la audiencia de forma virtual y manifestó su desacuerdo con la fumigación aérea.



Dijo que se deben respetar los acuerdos de las comunidades con el proceso de restitución de cultivos ilegales. Reiteró que la aspersión genera mayor riesgo de contaminación del medio ambiente.



