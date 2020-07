El juzgado de Bogotá que trabaja como despacho interactivo

En 2012, a raíz de varios paros judiciales, un juzgado de Bogotá vio la necesidad de encontrar formas no presenciales de comunicarse con las personas y comenzó un proceso que lo llevó a ser hoy un juzgado interactivo, que no usa papel, transmite sus audiencias públicas por redes sociales y mantiene una comunicación constante vía web con los usuarios de la justicia.

Se trata del Juzgado 5.º de Garantías de Bogotá, que en los últimos 8 años cambió su funcionamiento para aprovechar nuevas tecnologías, explicó Carlos Fernando Guana, secretario del despacho y quien ha liderado esta transformación digital.



En primer lugar, para poder comunicar algunas actuaciones, el Juzgado creó una página web.



“Vimos que había muy buena acogida entre los usuarios constantes, como son fiscales y defensores, y empezamos a crecer. Primero era meramente informativa, una lista las audiencias del día, pero nos fuimos ampliando y por ejemplo ahora tenemos la opción de que las partes de los procesos accedan a las actuaciones del mismo y al audio de las audiencias”, contó Guana.



Precisamente, por esos avances que traían desde antes, para el Juzgado 5.º, el impacto de la pandemia por el coronavirus en su operación no fue grave, pues ya tenían todos sus expedientes digitalizados y la información de los procesos almacenada en sitios seguros en la nube, lo cual les permite acceder a la información que necesitan desde cualquier lugar del mundo.

El secretario y la juez del Juzgado 5° de garantías durante audiencia virtual. Foto: Cortesía: Juzgado 5° de garantías.

“Al tener la información en la nube, tenemos acceso siempre al juzgado sin tener que estar cargando papel o discos duros, y toda la seguridad de este tipo de archivos está directamente protegida por el control que suministra la Rama Judicial”, explicó.



Guana dijo que antes de la emergencia sanitaria, sus audiencias públicas eran de acceso abierto presencial, pero como ahora está restringido el acceso a sedes judiciales, las están transmitiendo por redes sociales, para garantizar la publicidad que deben tener estos casos.



Actualmente, a través de la página web del juzgado, los usuarios pueden consultar el estado de acciones de tutela y desacatos, acceder a las actas de audiencias, validar la originalidad de un documento a través de la firma electrónica, y acceder a los audios de las audiencias, que incluso pueden recibir directamente a su correo electrónico una vez se termina una audiencia si antes de esta dejaron sus datos en una opción que tiene el portal.

Además, el despacho tiene presencia en dos de las redes sociales más usadas en el mundo: Twitter y Facebook, desde donde mantienen una comunicación activa con los usuarios e incluso, a veces, comparte memes relativos al servicio judicial.



Aunque han avanzado mucho en su transformación digital, para Guana falta mucho trabajo. “No creemos que hayamos terminado, para nosotros es una constante evolución, quisiéramos tener más opciones, vamos viendo qué otra necesidad hay y cómo podemos resolverla”, expresó el secretario.

Cuando nos dicen que prefieren todo impreso. #JuzgadoDigital #JuzgadoInteractivo pic.twitter.com/I4R32EmOaZ — Juzgado 5º Garantías de Bogotá (@juz5garantias) July 17, 2020

En estos ocho años que llevan de cambios digitales han pasado cuatro jueces por el juzgado, pero todos, contó Guana, han mantenido la disposición de avanzar hacia la virtualidad.



El camino no ha estado exento de dificultades, y la primera de ellas se presentó al comienzo, cuando decidieron dejar de imprimir sus actuaciones y decisiones y comunicarlas a través de métodos electrónicos.

“Algunas personas no aceptaban que no era necesario tener todo impreso”, comentó Guana, quien añadió que también hubo críticas dentro de la Rama Judicial pues algunos creían “que esto generaría más trabajo para el operador judicial, pero cada vez que salen esos comentarios, les demostramos que esto en realidad hace todo más económico y célere para la rama y para el usuario”.



En cuanto a las redes sociales, a veces reciben críticas “de personas que consideran que esto no es serio, y que prefieren ver a un juez solo en un estrado, pero en general el resultado ha sido muy bueno y ha tenido gran acogida”, expresó.

Gracias al avance que ha logrado para convertirse en un despacho interactivo, el Juzgado 5.º ha asesorado también a otros despachos que les han pedido consejo sobre digitalizar sus procesos. Asimismo, Guana indicó que esperan que una vez pase la pandemia –que obligó al trabajo remoto– se siga impulsando la transformación digital.



“Espero que cuando la pandemia termine y volvamos al trabajo regular, la Rama Judicial siga apuntando hacia los medios digitales, que ayudan a ahorrar en aspectos como papel y tiempo, y dejar recursos que pueden invertirse en otras cosas”, concluyó.

