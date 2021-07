Director de la Policía Nacional anuncia gran reforma en el Esmad

La palabra ‘Esmad’, desgraciadamente, no produce en el país una actitud de respeto, sino de miedo. No origina admiración, sino rechazo. Esa posición puede ser injusta, porque generaliza procedimientos excesivos de algunos de sus miembros, para enfrentar ataques y vandalismo, y no corresponde a la mayoría de sus integrantes.



El general Jorge Luis Vargas, director nacional de la Policía, anuncia fundamentales reformas en este, el Escuadrón Móvil Antidisturbios, para “promover y garantizar” los derechos humanos. En su trayectoria, el general Vargas ha obtenido 262 condecoraciones, incluida la Cruz de Boyacá, como reconocimiento a los servicios que ha prestado al país durante 36 años que completa en la Policía.

¿En qué consiste la reforma de la Policía que usted como director y el Gobierno nacional están preparando? ¿Cuál es el propósito de la reforma?

Lo primero que debo decir es que esta es una Policía profesional que tiene claros los protocolos del Sistema Interamericano y que distingue perfectamente entre la manifestación pública y pacífica, que garantizamos, y el delito, al cual combatimos. Sin embargo, desde comienzos del año estamos impulsando una reforma que tiene objetivos claros: proteger, promover y garantizar los derechos humanos; reconocer, estimular y capacitar permanentemente a todos los integrantes de la Policía Nacional; buscamos ser más efectivos en la lucha contra la criminalidad y más asertivos en el trato con la gente. A eso apunta la reforma. Tenemos varias vías: unos proyectos que ya están en curso en el Congreso, otros que van a ser presentados por el Gobierno el 20 de julio, unos decretos que van a ser expedidos y la entrada en vigor de los nuevos uniformes y patrullas, con toda la tecnología y las características para un servicio más transparente y eficaz.



¿Qué medidas incluyen los decretos que serán expedidos?

En el decreto que modifica la estructura orgánica, las medidas están orientadas hacia la creación, modificaciones y facultades, tales como una oficina de máximo nivel que gerencia las políticas en materia de derechos humanos a cargo de un civil, y la creación de un centro de estándares que busca mejorar el desempeño policial, entre otras. En cuanto a la carrera y profesionalización, se dispondrá la creación de cursos obligatorios en materia de derechos humanos, uso de la fuerza y atención al ciudadano, los cuales deben ser validados por una instancia que vigilará que sean aplicados en el servicio, constituyéndose en requisito para ascender y acceder a beneficios.



¿Los cambios implican reformar el Esmad?

Sí, por supuesto; vamos a crear un Centro de Estándares Policial al más alto nivel para fortalecer la capacitación, certificar el desempeño de cada miembro del Esmad y de todos los policías en general, clasificar muy bien los perfiles de quienes lo integran, articular la nueva Dirección de Derechos Humanos con todas las unidades, incluido el Esmad; agilizar las investigaciones e implementar tecnología como las bodycam para que todos los procedimientos queden documentados.



El presidente de Estados Unidos, Joe Biden; la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entre otros, han manifestado preocupación por violaciones de los derechos humanos; entre ellas, las cometidas por miembros de la Policía...



Estamos abiertos al escrutinio, Yamid. Por iniciativa propia, hay más de 220 investigaciones; tenemos 4 policías asesinados y más de 1.500 heridos. Hemos instaurado 845 denuncias por violencia contra servidor público. Por eso les hemos dicho que aquí no vamos a tolerar comportamientos contrarios a las normas y al respeto por los derechos humanos. Pero también hay una violencia exacerbada y una estrategia sistemática de ataque a la infraestructura, a la Policía y de afectación a los derechos de los colombianos... Eso también deben verlo.



¿Cuántos hombres tiene el Esmad?

En el territorio nacional, el Esmad está integrado por poco más de 4.600 policías, desplegados en 29 escuadrones, conformados por 96 secciones. Un solo escuadrón vincula 3 secciones; estas, a su vez, se componen por un oficial, cinco mandos ejecutivos y 45 patrulleros.



¿Admite usted que el Esmad está en el ojo del huracán?

Considero que el debate democrático es absolutamente legítimo. Las críticas las asumimos con profundo respeto de la institucionalidad y, sobre todo, con sentido de autocrítica, siempre con un ánimo de mejoramiento continuo. Pero déjeme decirle que desde el 28 de abril se han realizado casi 15.000 actividades en el país, incluyendo 7.500 concentraciones, 3.600 bloqueos, 2.500 marchas y 700 movilizaciones; el Esmad solamente ha intervenido en 1.700 ocasiones, y la mayoría ha terminado sin ningún inconveniente. Por eso, no obstante algunas actuaciones reprochables que deben ser sancionadas, lo que hemos encontrado es un comportamiento muy profesional.



¿Quiénes son los agentes de policía del Esmad? ¿Cómo se escogen? ¿Cuál es su origen? ¿Cómo es su formación?



Los integrantes del Esmad son un grupo de colombianos y colombianas padres, madres, hijos, hermanos, que decidieron asumir una valerosa vocación de servicio a la comunidad. Están sujetos a un riguroso proceso de selección con los más altos estándares de exigencia y calidad. Inicialmente, reciben capacitación y formación estandarizada para todos los policías de la institución; pero una vez son destinados a servir en el Esmad, se fortalecen académicamente, con 5 seminarios, 3 diplomados y 2 cursos en temas de derechos humanos, sistema táctico básico, uso de la fuerza, manejo y control de multitudes, elementos menos letales, entre otros, los cuales tienen una duración cercana a las 1.650 horas.



Con semejante formación, ¿por qué hay tantos excesos?



Quiero reiterar, desde el 28 de abril se han cometido delitos que han originado más de 564 noticias criminales que involucran los daños y la destrucción de 1.367 vehículos de transporte público, 730 bienes e instalaciones de la Policía Nacional, CAI, estaciones, motocicletas, patrullas, etc.; 477 establecimientos comerciales, 461 oficinas bancarias, 444 cajeros automáticos, 318 casos de afectación a misiones médicas, 203 cámaras de seguridad y de fotomultas, 170 infraestructuras públicas y de gobierno, 139 vehículos particulares, 136 semáforos, 127 señales de tránsito, 92 estaciones de combustible, 28 peajes, 23 monumentos, 2 emisoras, 1 hotel y una institución educativa, además de los 4 policías asesinados y más de 1.550 policías heridos. Estos hechos criminales han sido impulsados por sectores que pretenden socavar la institucionalidad.



Un subcomité de la Cámara de Estados Unidos aprobó un proyecto que condiciona la ayuda a la Policía a que el Departamento de Estado certifique que se investiguen y sancionen los agentes implicados en violación de derechos humanos...



Estoy a la espera de la información oficial de la Embajada de los Estados Unidos.



¿Hay infiltración en la protesta?



Las investigaciones que se adelantan por la comisión de delitos desde el pasado 28 de abril han permitido conocer que hubo infiltración de los GAO-r (grupos armados residuales) y GAO para cometer muchos de estos hechos criminales.



¿La violencia desatada puede estar financiada desde el exterior?



Hemos encontrado evidencia que demuestra que hay flujo de dineros desde el exterior. En los hechos de Cali hace algunas semanas, luego de la captura de alias Richard y siete personas más, presuntamente vinculadas con la Nueva Marquetalia de ‘Iván Márquez’, la trazabilidad de la investigación puso al descubierto que hubo envíos de dinero desde Venezuela a través de la frontera con Arauca.



¿Y a quiénes financian? ¿A cuánto podría ascender esa ayuda exterior?



La información hace parte de la reserva. Pero puedo decirle que hay evidencia que confirma que hubo dineros enviados desde el exterior para apoyar.



¿Cuál es el balance que usted tiene sobre agentes de policía gravemente heridos, heridos, lesionados, quemados?



Cuatro policías asesinados y más de 1.550 policías heridos, de los cuales 1.345 han sido lesionados con objeto contundente, 108 con arma cortopunzante; 47, con bombas incendiarias, y 45, con armas de fuego. Cuatro de los heridos aún permanecen hospitalizados, y dos, en unidades de cuidados intensivos. Además, dos mujeres han sido víctimas de ataques sexuales, y 65, de violencia de género, y episodios de secuestro y tortura y tentativa de homicidio.



¿Están fatigados los policías para seguir enfrentando esta situación? ¿Se ha presentado algún fenómeno de deserción de agentes?



Por el contrario, hay una motivación enorme. Comprometidos y muy dispuestos. Hemos recorrido el país para reconocer su labor, motivarlos más y fundamentalmente agradecerles, pero no solo eso; decidimos abrir 10.000 cupos para ascenso en la base de la Policía; junto con el señor ministro de Defensa sacamos adelante una prima de orden público en razón de las circunstancias que vive el país y, además, concedimos 8 días de permiso por turnos para estar con sus familias.



El Presidente anuncia que presentará un proyecto de ley antidisturbios y antivandalismo. ¿Qué le gustaría que incluyera esa ley?



El país la necesita con urgencia. El anuncio del señor Presidente es la respuesta al clamor de la ciudadanía ante los hechos delictivos contra la infraestructura pública y privada de este país.



Es una norma necesaria porque se están presentando hurtos, homicidios, tentativas de homicidio, lesiones personales y daños contra los bienes y los sistemas de transporte, que deben ser castigados con severidad y contundencia.



Hoy estamos próximos a anunciar el nombre de la persona que asumirá la nueva Dirección de Derechos Humanos, que por su amplio conocimiento en estos temas y el respeto que le tiene el país nos va a ayudar mucho en todo este proceso.



El Presidente y el ministro de Defensa han reconocido que algunos policías han incurrido en excesos en el uso de la fuerza para enfrentar las manifestaciones. ¿Qué falló aquí? ¿Ha sido una policía desbordada por los hechos o que no estaba preparada para respetar los derechos humanos?



Los policías de Colombia tenemos clara nuestra misión, y los casos de extralimitación están siendo investigados y serán castigados; más de 220 investigaciones internas que hemos compartido con la Fiscalía General de la Nación y con la Procuraduría General, cuya intervención he pedido personalmente, demuestran nuestro interés de que todo se aclare dentro del debido proceso.



Pero yo creo que cuando hay 169 infraestructuras públicas afectadas, 200 cámaras destruidas y más de 1.400 actos de vandalismo contra buses de servicio público, sin contar la afectación a 110 misiones médicas o el desabastecimiento de alimentos y medicinas en muchas regiones, usted se hace una idea del nivel de violencia que enfrentamos; y la verdad es que en ese escenario, la mayoría de los policías han reaccionado con mucha cordura.



Más de 55.000 jóvenes se inscribieron este año para ingresar a la Policía. Para usted, ¿qué significa eso, en momentos en que la institución está enfrentada a miles de jóvenes de la llamada primera línea?



La Policía Nacional, Yamid, es el mejor retrato del país. En su mayoría está compuesta por jóvenes; tenemos más de 163.000 mestizos, 7.564 afrodescendientes, 1.022 indígenas, 656 mulatos, 9 palenqueros, 158 raizales y 25 integrantes de la comunidad rom, para ponerle un ejemplo.



Los policías son gente de los mismos barrios de donde salen esos jóvenes a las calles, y lo que demuestra esa cifra histórica de muchachos interesados en vincularse a la institución es que hay un ánimo de servirle a Colombia y, sobre todo, de que los jóvenes creen en la Policía.



¿La mayoría de los policías son solteros o casados? ¿Qué edad promedio tienen?



Nuestra institución es una policía muy joven, muy preparada y muy profesional. El 25 % de los policías tienen menos de 25 años. El 68 % tienen entre 26 y 40 años.

El 38 % de los policías son casados o se encuentran en unión libre. Se debe ser, como mínimo, bachiller. En la actualidad, más de 12.000 policías cuentan con pregrado, 4.424 tienen posgrados, 561 uniformados cuentan con maestría y 12, con doctorado.



YAMID AMAT

Especial para EL TIEMPO