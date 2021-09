¿Cómo incorporarse al Ejército de Colombia si es profesional?

Con más de 266.000 efectivos, y un conflicto armado que superó el medio siglo, las Fuerzas Militares de Colombia se han consolidado entre las más robustas y con mayor preparación de la región.



Con las amenazas de grupos armados ilegales aún activos en varias regiones del país, el Ejército ha continuado el proceso de incorporación de personas a sus filas. Y entre las múltiples opciones que ofrece, hay algunas enfocadas en las personas con estudios técnicos, tecnólogos o profesionales.

Los requisitos para profesionales

La Escuela Militar de Cadetes General José María Córdova, por intermedio de la Oficina de Incorporación, convoca en determinadas fechas a profesionales con experiencia a convertirse en oficiales del Cuerpo Administrativo del Ejército colombiano, en donde se apliquen sus conocimientos y experiencia profesional.



Los aspirantes deben cumplir los siguientes requisitos:



1. Nacionalidad colombiana.



2. Profesionales menores de 29 años, 6 meses al momento de ingresar al Curso de Orientación Militar para los aspirantes al Cuerpo para Oficiales Administrativos, de la Escuela Militar de Cadetes (ESMIC).



3. Presentar certificado de resultados de prueba Ecaes o Saber Pro del Ministerio de Educación Nacional.



4. Demostrar experiencia laboral en la profesión, la cual será calificada según los meses que acredite después de la expedición del acta de grado o tarjeta profesional.



5. Los requisitos de selección e ingreso al escalafón deben obedecer a las normas vigentes (Decretos 1790 de 2000, Decreto 1070 de 2015).



6. Ser egresados de universidades con Registro Calificado emitido por el Ministerio de Educación Nacional.



7. Presentar prueba del idioma inglés y obtener un nivel B1 como resultado.

8. Presentar pruebas de aptitud psicofísica, examen de confiabilidad, prueba física y de natación, y visita familiar.



9. No registrar antecedentes disciplinarios, administrativos ni judiciales.



10. Presentar diploma profesional, acta de grado y tarjeta profesional según corresponda. (No se acepta documentos en trámite).



Vale recordar que ni raza ni credo ni estado civil discriminan a los aspirantes para su ingreso.

Técnicos o tecnólogos

La Escuela de Suboficiales Sargento Inocencio Chincá, ubicada en el Fuerte Militar de Tolemaida, es la institución militar encargada de formar a los futuros suboficiales del Ejército Nacional que tengan capacitación en las áreas de las tecnologías. Los requisitos son:



1. Nacionalidad colombiana.



2. Técnicos o tecnólogos profesionales menores de 27 años y seis meses.



3. Los aspirantes deberán superar las pruebas de conocimiento.



4. Ser bachiller con registro académico.



5. Acreditar diploma y acta de grado de técnico o tecnólogo.



6. Haber presentado examen de estado (Icfes) con un puntaje superior a 41%.



7. Estar apto físicamente.



8. Aprobar examen de admisión.

9. No registrar antecedentes disciplinarios.



10. Los aspirantes deberán presentar las pruebas de idiomas elaboradas específicamente para el proceso de selección.



