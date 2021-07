El domingo caerá el emblemático edificio de Mindefensa

Este mediodía del viernes, a través de un comunicado el Ministerio de la Defensa confirmó que el próximo domingo - 4 de julio - será derrumbado - con cargas explosivas controladas - el edificio que por años sirvió de sede a esta cartera.



"A las 10 a. m., el Ministerio de Defensa realizará la implosión del edificio de cinco pisos construido en el Centro Administrativo Nacional (CAN), cuyo deterioro en la estructura hace necesario que sea derribado por razones de seguridad", dijo el Ministerio.

Señala que la implosión se dará tras un riguroso procedimiento técnico y tras un año de estudios de riesgos, la cual durará menos de diez segundos.



"Ingenieros militares, en su momento, hicieron una detallada revisión de la

estructura, tras lo cual y con base en análisis técnicos, se llegó a la conclusión de

que la implosión constituye el procedimiento adecuado para no poner en riesgo las

construcciones en la zona y evitar afectaciones al medio ambiente", señala el Ministerio.



De igual forma, resalta que se han previsto las medidas de seguridad necesarias para ese día, entre ellas, el cierre de las vías aledañas.



Ingenieros militares estarán a cargo, el domingo 4 de julio , de la implosión del edificio del Ministerio de la Defensa. pic.twitter.com/fKI75CTM0N — Justicia EL TIEMPO (@JusticiaET) July 2, 2021

La implosión - a cargo de los ingenieros militares - será el domingo 4 de julio, a las 10 de la mañana. Foto: Ministerio de Defensa

Se confirma que el domingo será cerrada la Avenida Eldorado - calle 26 - entre las carreras 50 y 60 desde las 9 de la mañana y hasta las 11 de la mañana.



También se tiene programado el cierre de las carreras 54, 57 y 59, entre las calles 24 y 44 en los sectores del CAN y Salitre.



"El proceso de demolición del edificio está a cargo del Consorcio Infraimplot Bogotá, que además de la implosión de la estructura, utilizará un sistema mecánico

tradicional en terreno para lograr de manera segura y eficiente finalizar esta

actividad que inició el pasado 4 de junio", resalta el Ministerio.



De igual forma, confirma que para el 6 de septiembre está prevista la finalización del proceso de retiro de los escombros.



(Por contexto, lo invitamos a leer: Así fue la demolición del primer edificio del CAN en Bogotá)



De hecho, recalca la cartera de Defensa, esta implosión constituye la segunda que se realiza en el CAN. "La primera fue la del edificio del Ministerio de Transporte el 19 de noviembre de 2017".



