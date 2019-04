¿Los hijos extramatrimoniales tienen igual derecho  sobre los bienes?

EL TIEMPO y la Universidad Libre se aliaron para brindar a los usuarios asesoría legal con los expertos de la facultad de Derecho.

En esta ocasión, los expertos de la Universidad, resolvieron las dudas que los colombianos tienen frente a las herencias, testamentos,



Al final encontrará el enlace para participar del Consultorio jurídico.

Las 10 preguntas frecuentes de la semana

Herencias

¿Una hija extramatrimonial adquiere derechos sobre los bienes de mi madre?

Lo primero que se debe analizar es en qué momento la persona adquirió el bien y cómo lo adquirió, ya que si lo hizo con contrato de compraventa y además estando casada o viviendo en unión marital de hecho, el bien entraría al momento de liquidar la sociedad conyugal (esta sociedad conyugal se liquida sin importar quien fallezca primero).Se deberá dividir en partes iguales ese bien (entre la madre y el padre), por lo cual la mitad de ese bien entraría a sucederse entre los hijos del padre, en este caso, usted, su hermano y su hermana por partes iguales, ley 1934 del año 2018.

¿Cómo hago para poder heredar en vida un bien a mi esposa y mis 3 hijos sin perder derecho de usufructo?

Lo puede hacer bajo la figura de 'derecho de usufructo'. Este instrumento permite a los propietarios del patrimonio familiar seguir usando y disfrutando de sus bienes, y enajenar solo lo que en derecho se denomina la ‘nuda propiedad’, para que, ocurrida la muerte del causante, se acceda a la propiedad plena sin acudir a un proceso de sucesión por causa de muerte.



En estos casos, solo cuando se produzca el deceso del usufructuario, el usufructo se consolida con la ‘nuda propiedad’ y el nudo propietario termina adquiriendo la propiedad plena de esos bienes, sin necesidad de un proceso judicial

Mi madre falleció hace 8 años, su voluntad era que se entregara lo que les corresponde por herencia a sus hijos, ¿es legal que el padre no se los haya entregado?

Los herederos ( su padre, hermanos y usted) deben iniciar el proceso de sucesión ante notaria (se requiere abogado). Si no hay acuerdo puede realizarse por vía judicial (también requiere abogado) ante el Juez de familia.

Familia

¿Qué puedo hacer si mi expareja no quiere hacer la disolución de los bienes?

Se puede llevar a cabo la conciliación ante el defensor de familia para la disolución y liquidación de la sociedad conyugal, lo puede presentar cualquiera de los cónyuges que requiera definir la situación de su patrimonio o bienes en común adquiridos durante el matrimonio.



Debe presentar los siguientes documentos:

• Registro civil de matrimonio

• Registro civil de los hijos de la pareja

• Documentos de identidad de la pareja

• Direcciones de ubicación de los interesados.

¿Puedo exigir a mi hermanos que cumplan con cuota monetaria para el sostenimiento de nuestra madre? Ella tiene 100 años.

Para que sea exigible la obligación de dar alimentos es necesario que existan los siguientes elementos:

1. Que haya un fundamento legal, que la ley lo indique.

2. Que haya una capacidad y una necesidad y que la persona realmente lo requiera. Es decir, deben existir los requisitos de capacidad, necesidad y vínculo.



La cuota alimentaria de los hijos hacia los padres la fija la comisaria de familia, por medio de una conciliación, si se presenta un incumplimiento en lo pactado se podría iniciar una acción penal por la conducta de inasistencia alimentaria, adicional a esto, su incumplimiento también puede acarrear una sanción civil.

Mi padre me abandonó siendo niño a mis hermanos, ahora cuando ya está solo y mayor apareció queriendo que nosotros lo mantengamos. ¿Cómo me puedo defender en caso de que me demande?

El que un padre no haya cumplido con la obligación que tuvo en el pasado con sus hijos, no exime a estos hijos de responder por alimentos a su padre. , Así lo estableció la Corte, según el articulo 241 del Código Civil.



Los ascendientes tienen derecho a recibir alimentos en concordancia el artículo 251 del mismo código, el cual establece que los hijos tienen la obligación de cuidar en la ancianidad a sus padres.

El padre debe demostrar el estado de necesidad derivado de una inhabilidad para procurarse su propio sustento, la filiación que los une, la capacidad económica del hijo para dar alimentos y el monto de las necesidades básicas para subsistir.

¿En caso de una separación, un inmueble que adquirí en mi soltería y he venido pagando, entra en la repartición de bienes?

No, los bienes adquiridos antes de la unión marital de hecho son bienes propios, los frutos que de este deriven son bines de la sociedad. En caso de venta del inmueble durante sociedad este entrará a hacer parte de la sociedad patrimonial.

Laboral

¿Pueden despedir a un hombre cuya esposa está embarazada y es beneficiaria de la EPS de él?

Si el trabajador informó que su conyuge se encontraba en estado de embarazo y que depende economicamente de él, debe solicitarse por escrito al empleador que considere la decisión de dar por terminado el contrato de trabajo. En caso de que aún así el empleador mantiene su decisión se puede considerar interponer acción de tutela.

¿Un empleado contratado por obra o labor tiene derecho a indemnización si le terminan el contrato después de algún tiempo?

Si firmó un contrato por obra o labor( por ejemplo en una empresa temporal), este es un contrato de trabajo y si el contrato termina antes de la terminación de la obra o labor hay lugar al pago de la indemnizaciòn consagrada en el articulo 64 del CST. Si no es un contrato de trabajo no hay lugar a ningún tipo de indemnización, se debería considerar el cumplimiento de la cláusula penal.

Entre el año 2005 y 2009 no realice los aportes a pensión de una empleada doméstica. Ahora los estoy realizando desde el 2009. ¿Cómo debo pagar lo adeudado?

Tiene que presentarse a la Administradora de Fondo de Pensiones en donde está afiliada la trabajadora y presentar el soporte que acredite que efectivamente esa persona trabajó con usted en ese tiempo, para que la AFP proceda a la liquidación de lo adeudado a través del pago de aportes con mora o cálculo actuarial.

Cargando...

EL TIEMPO