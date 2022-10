Tras un nuevo escándalo de corrupción en el interior de la cárcel La Picota de Bogotá - donde se encontró gran cantidad de licores y celulares - el director del plantel fue despedido y nombrado en su remplazo el dragoniante del Inpec, Horacio Bustamante Reyes.



El anuncio lo hizo el ministro de Justicia, Néstor Osuna, quien molestó advirtió a través de su cuenta en Twitter: "las cárceles no son clubes de recreo y en los centros donde el @INPEC_Colombia no pueda mantener el control habrá cambios como ocurrió en la dirección de La Picota: @MinjusticiaCo".



Y añadió, "Gobierno ordena mantener operativos sorpresas en establecimientos penitenciarios y carcelarios".



Tras revisar varias hojas de vida Osuna y el director del Inpec, coronel Daniel Fernando Gutiérrez, decidieron que el dragoniante Horacio Bustamante, asumiera la dirección de La Picota.



De Bustamante se conoce que lleva 27 años en el Inpec, que es uno de los funcionarios de mayor credibilidad dentro de la institución y que se desempeñaba como director de la cárcel de mediana seguridad de Manizales, Caldas.



Bustamante, cuenta con estudios en administración pública y registra en su hoja de vida una especialización en estión pública. A lo que se suma que conoce muy bien la labor de los sindicatos del Inpec ya que ha militado en ellos.

El dragoniante Bustamante - en entrevista con Caracol Noticias - aseguró que asumía el reto con "compromiso", y afirmó que cuenta con la experiencia "para minimizar la corrupción que se dan al interior de esos centros de reclusión , La Picota no es la excepción y por eso acepté el reto".



De igual forma, Bustamanteseñaló que en dicha cárcel se registran hechos positivos, "que no se muestran" , por lo que añadió que hay que "fortalecer el aparato disciplinario y esto lo sabe el director del Inpec, hay que fortalecerlo en el sentido de que sea con mayor celeridad las investigaciones y la orden está clara, atacar directamente la corrupción, esa es la orden que me da el Gobierno Nacional".



En los centros de reclusión se mantendrán las requisas - de manera sorpresiva - para frenar el ingreso de elementos que violan el reglamento y que pueden incidir en la seguridad de los ciudadanos como los celulares, ya que desde muchos de ellos se desarrollan las llamadas extorsivas.



