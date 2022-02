La entrada en vigencia de la ley antitrámites ha ayudado a simplificar la vida de los colombianos. En la actualidad, varias diligencias que antes resultaban dispendiosas como la solicitud del certificado de antecedentes judiciales, el certificado de inscripción y registro de la tarjeta profesional, la consulta de información de la historia clínica y certificado de antecedentes de responsabilidad fiscal, entre otras gestiones y documentos, se pueden hacer y descargar desde su celular sin salir de casa o de la oficina.

Además esto ha permitido que algunos documentos sean digitales como la licencia de conducción, el Soat y la cédula de ciudadanía, entre otros.



Con el fin de racionalizar los trámites, tiempos y procesos, varias entidades gubernamentales han venido trabajando en el desarrollo de tecnologías que permitan hacerles más fácil la vida a los colombianos.



Una de esas entidades es el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), que en junio de 2021 puso en funcionamiento la Carpeta Ciudadana Digital, una herramienta tecnológica en la que los ciudadanos pueden inscribirse para realizar trámites y hacer solicitudes de forma fácil y rápida.

La Carpeta Ciudadana Digital (CCD) está disponible para todos los colombianos en la versión 2.0 del Portal Único del Estado Colombiano (www.gov.co), página web donde cualquier ciudadano puede consultar y compartir su información personal para los propósitos que requiera.



“Los colombianos estrenamos la Carpeta Ciudadana Digital con los primeros 11 trámites y servicios en línea. Este es el inicio de la digitalización y modernización del Estado que permitirá a los ciudadanos no volver a perder tiempo y dinero haciendo filas y transportándose. Atrás queda ese gasto de dinero en fotocopias ampliadas al 150 por ciento. Ya no hay horarios, pues en el portal www.gov.co los colombianos podrán hacer consultas en el momento que lo deseen desde su casa o teléfono celular”, explicó el presidente Iván Duque en su momento.

Los primeros trámites

La entrada en funcionamiento inició con 11 documentos a lo que poco a poco se han ido sumando otros. La idea es que un tiempo los ciudadanos puedan realizar con esta herramienta todos sus trámites.



Estos son algunos de los trámites que permite:



Trámites y servicios de la CCD



1. Consulta del histórico de licencia de conducción: Este proceso consiste en adquirir la información histórica asociada a un conductor desde cualquier lugar del país.



2. Certificado de Antecedentes de Responsabilidad Fiscal: Documento expedido por la Contraloría General de la República, en el que se certifica si la persona natural o jurídica está o no incluida en el Boletín de Responsables Fiscales.

3. Certificado de Inscripción y Registro de Tarjeta Profesional: Este certificado de inscripción sustituye el registro profesional que se venía entregando. Dirigido a ciudadanos con estudios superiores que buscan irse a trabajar o estudiar al exterior.



4. Certificado Legalización de Documentos de Educación Superior Para Adelantar Estudios o Trabajar en el Exterior: Si usted está interesado(a) en trabajar o estudiar en el exterior, debe legalizar sus documentos de título académico y/o los principales documentos académicos (acta de grado y calificaciones), que corresponden a estudios de Educación Superior. En el MinEducación le colocamos un sello a su documento.



5. Consulta Información historia clínica: Los usuarios de la EPS Salud Capital que requieran su historia clínica pueden consultarla.



6. Consulta de Antecedentes de Trabajadores Sociales: Este servicio permite a los ciudadanos generar certificados de vigencia y antecedentes disciplinarios con el número de identificación del profesional.



7. Estado de cuentas de aportes parafiscales: Este es un trámite mediante el cual el ICBF expide al aportante un certificado del pago que ha recibido del Aporte Parafiscal correspondiente al tres por ciento, en un periodo requerido. Dirigido a aportantes del sector público y privado, sean estas personas jurídicas o naturales.

8. Certificado Catastral: Los ciudadanos solicitan el Certificado Catastral Nacional para demostrar la inscripción de un predio o mejora, características, condiciones, valuación catastral y propiedad, o en algunos casos para gestionar trámites ante otras entidades para certificar que no tienen bienes inmuebles inscritos en la base catastral del IGAC. Este documento es requerido para la expedición de la Libreta Militar, la adjudicación de viviendas de interés social, para estudiantes de centros educativos oficiales, declaración de renta, créditos bancarios, información por servicios públicos, con fines notariales, entre otros. Igualmente, es solicitado por autoridades que ejerzan funciones de Policía judicial y las solicitudes para los procesos que adelanten las autoridades penales en todos sus órdenes.



9. Hoja de Vida SIGEP I: Este trámite está dirigido a cualquier persona natural que vaya a firmar un contrato con el Estado o a tomar posesión en un empleo como servidor público. Desde la Función Pública se definió un formato único de hoja de vida, que es un sistema en el cual reposan las hojas de vida de los servidores públicos y contratistas del Estado, y que tiene como propósito conocer detalles de las personas que prestan sus servicios a las entidades públicas. Este es un trámite que tiene un alto uso dado por la dinámica del empleo público y de las necesidades contractuales propias de las entidades. Las cifras de uso del trámite en el primer trimestre de 2021 arrojaron para enero 126.402; febrero 109.995 y marzo 101.947.



10. Consulta de Ingresos y Retenciones por Rentas de Trabajo y de Pensiones para funcionarios del MinTIC: Servicio que permite a los funcionarios del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones descargar el último certificado generado de Ingresos y retenciones por rentas de trabajo y de pensiones del año gravable.



11. Certificado laboral de funcionarios del MinTIC: Servicio que permite a los funcionarios del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones descargar el más reciente certificado laboral.



El Ministerio de Relaciones Exteriores se sumó también a la Carpeta Ciudadana Digital con el servicio de interoperabilidad y, gracias a este desarrollo, tanto el Certificado de Legalización de Documentos de Educación Superior Para Adelantar Estudios o Trabajar en el Exterior, expedido por el Ministerio de Educación, como la licencia de conducción para personas que lo solicitan en el exterior, expedido por el Ministerio de Transporte, podrán ser descargado por el ciudadano con la apostilla de Cancillería sin necesidad de realizar otro trámite.



Paso a paso para entrar a Carpeta Ciudadana Digital



1. Ingresa a www.gov.co (Si no te has registrado previamente en el portal hazlo a través del botón REGISTRARSE).



2. Haz clic en el botón de CARPETA CIUDADANA, que encontrarás en la parte superior derecha de la página.



3. Ingresa al servicio de Autenticación Digital Ciudadana. Regístrate como Nuevo Usuario o Inicia Sesión si ya estás registrado.



4. Acepta los términos y condiciones para el uso de Carpeta Ciudadana Digital y la opción compartir datos.



5. Revisa la bandeja de entrada de tu correo y activa tu Carpeta Ciudadana Digital.



Listo! Ya puede disfrutar de su Carpeta Ciudadana Digital.



Paso a paso para solicitar o descargar documentos



1. Ingresa a “Mis categorías”



2. Elige la categoría en la que se encuentra el trámite que buscas o una palabra clave.



3. Elige el trámite que quieres consultar.



• Para solicitarlo por primera vez da clic en el botón “Acceder al trámite” y serás redirigido a la página de la entidad que expide el trámite.



• Para descargar el documento relacionado con el trámite da clic en “Descargar Documento” y lo recibirás dentro de la misma carpeta. No serás redirigido a otra página.

