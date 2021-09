Este es el plazo para poner una demanda por infidelidad

Las relaciones sexuales extramatrimoniales de uno de los cónyuges son una de las causales que contempla la ley para solicitar el divorcio. ¿Tiene esto un plazo?



Sí, según el artículo 156 del Código Civil, cuando ese es el caso, la demanda de divorcio solo podrá ser presentada por el cónyuge afectado, es decir, quien no causó el hecho, en el plazo de un año desde que tuvo conocimiento de los hechos.



Es decir, la persona que tuvo conocimiento de la infidelidad y quiere divorciarse por ello tiene un plazo de un año para hacerlo. Si la demanda se presenta después de ese periodo, el cónyuge culpable no será sancionado.



La ley dispone igualmente que el cónyuge que solicita el divorcio, el cual debe ser tramitado ante un juez, puede solicitar alimentos en su demanda.



Lo que no existe en Colombia es la posibilidad de solicitar una indemnización por el adulterio, sino solo la posibilidad de disponer alimentos a cargo del cónyuge culpable en favor de la otra persona.



Si usted desea divorciarse debe presentar, a través de un abogado, una demanda ante un juez de familia. El divorcio solo podrá ser demandado por el cónyuge que no haya dado lugar a las causales de divorcio.



Acudir a un juez de familia no tiene costo, pero la ley determina que la solicitud de divorcio ante Juzgado debe hacerse a través de abogado.



Si por el contrario se logra un acuerdo entre ambas partes para el divorcio, la pareja puede acudir a una notaría, para ello deberán otorgar poder a un abogado para que realice la solicitud de divorcio.

