Las críticas hacia el director de la Policía, el general Henry Sanabria, por mensajes de tipo religioso que comparte a través de redes sociales no han parado después de un mensaje que envió en el Día de la Mujer.



En el mensaje de Twitter decía que "una mujer discreta es un regalo del Señor; una persona educada no tiene precio. Una mujer modesta es el mayor encanto; nada vale tanto como una persona reservada. Como el sol que brilla en lo alto del cielo, así es la mujer hermosa en un hogar bien cuidado".



Al respecto fue cuestionado por Vanessa de la Torre durante una entrevista con Caracol Radio en la cual el director de la Policía se defendió de esas críticas y dijo que está amparado por la libertad de cultos y de expresión, que sus mensajes no obligan a nadie y que, además, son “palabra de Dios”.



Ante la pregunta de De la Torre sobre si su mensaje no ponía a las mujeres como un “adorno” o como personas que se ven mejores “calladitas”, Sanabria le contestó: “Eso es palabra de Dios, eso no es mío, es un texto eclesiático, uno de los libros de la Biblia”.



La periodista continuó preguntando sobre el uso que el director de la Policía le ha dado a sus redes sociales, con mensajes religiosos, y Sanabria dijo que sus publicaciones son para quien las quiera leer, “no estoy diciendo que miren”.



Así mismo, concluyó diciendo que la Constitución Política le da a los ciudadanos el derecho a difundir su fe y pensamiento de manera libre y que con sus publicaciones no está obligando a nadie.