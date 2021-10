Más de 70.000 policías desplegados para prevenir delitos en Día sin IVA

Este 28 de octubre, durante un nuevo Día sin IVA, la Policía realiza actividades especiales para prevenir y actuar frente a los delitos que puedan cometerse durante la jornada.



En total se desplegaron 75.000 policías a nivel nacional que estarán pendientes de la vigilancia durante este día.



Los uniformados estarán protegiendo los establecimientos comerciales donde se apliquen los descuentos del IVA.



Pero también se llevarán a cabo planes especiales enfocados en la prevención de delitos informáticos y se activarán actividades de registro, control y disuasión para fortalecer la tranquilidad y seguridad.

La entidad recordó que el centro de ciberseguridad presta servicio las 24 horas a través del CAI Virtual, atendido por especialistas con herramientas de vigilancia y seguimiento, para prevenir delitos que afecten el patrimonio económico de las personas.



En el CAI virtual habrá un equipo de investigadores peritos en delitos informáticos para estar alerta durante la jornada con el objetivo de brindar las mejores condiciones de seguridad.



Recomendaciones a los usuarios

La Policía destacó algunas recomendaciones que las personas deben tener en cuenta para proteger su seguridad y no caer en los engaños de los cibercriminales:



-No entregue o publique información en redes sociales.

-No comparta sus claves, contraseñas o datos financieros.

-Verifique la seguridad de las páginas que visita para realizar sus transacciones.



Así mismo, la fuerza pública recordó que los cibercriminales dedicados al hurto en medios informáticos, violación de datos personales, suplantación de páginas web y transferencia no consentida de activos, entre otros delitos, podrían incurrir en penas de entre 3 a 12 años de cárcel.



Por último, el director de Seguridad Ciudadana de la Policía, mayor general Herman Alejandro Bustamante Jiménez, extendió una invitación a las personas a "tener precaución e incrementar las medidas sanitarias de bioseguridad para evitar la propagación del covid-19 en los diferentes puntos comerciales donde van a realizar las compras”.

