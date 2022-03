Este viernes, en el marco del primer día sin IVA del 2022, las personas pueden estar en riesgos al hacer sus compras, en especial si se hacen por internet, en donde los delincuentes informáticos acechan para robar información, datos bancarios o el dinero de los compradores.



(Lea también: En vivo: siga el minuto a minuto del primer día sin IVA del 2022)



Por ese motivo, la Policía Nacional entregó algunas recomendaciones a los usuarios digitales y compradores virtuales para que eviten ser víctimas de fraude o del robo de sus datos mientras realizan sus transacciones.



El mayor Camilo Ramírez, jefe del Centro de Capacidades para la Ciberseguridad de la Policía Nacional, compartió los consejos para que los usuarios estén más protegidos.

Digite usted mismo el enlace de la tienda que desea consultar

En primer lugar, el mayor recomendó tener cuidado con los correos electrónicos o mensajes de texto que contengan vínculos o enlaces para redirigir al usuario a una página web de algún almacén.



En este punto, dijo que es muy importante verificar que esa página web en efecto sea del establecimiento comercial referido.



Así mismo, señaló que es preferible que el propio usuario digite la dirección de la página web que desea consultar, "y que podamos tener la certeza de que no se trata de una página que ha sido suplantada y tiene las mismas características de la genuina, con lo que se pretende engañar al usuario para proveer datos personales o datos financieros".



Reiteró que es posible que una persona reciba a su celular un mensaje o correo con enlaces o archivos adjuntos que pretenden instalar software malicioso, por lo que debe evitarse abrir archivos de fuentes sospechosas.



Y ante cualquier duda de si se está frente a una página web falsa o algún archivo malicioso, se puede consultar al CAI virtual de la Policía a través de la página web: caivirtual.policia.gov.co

Verificar la red Wifi y revisar el extracto bancario

A la hora de hacer pagos de productos, es importante verificar que esté conectado a una red Wifi segura, por ejemplo, una red privada, y no a redes de internet públicas.



Esto es importante antes de hacer las compras para no exponer los datos personales y financieros. "Puede que yo esté registrando datos financieros y si no está en una red Wifi segura, estos se van al cibercriminal", explicó el jefe del Centro de Capacidades para la Ciberseguridad de la Policía.



Así mismo, se recomienda revisar los extractos bancarios después de hacer las compras para verificar que lo que se expone allí sea la compra que se ha realizado.

Cifras de delitos en los pasados Días sin IVA

El mayor Camilo Ramírez finalmente entregó datos de las atenciones del CAI virtual en las tres jornadas del año pasado de Días sin IVA, así como las penas a las que se exponen los cibercriminales.



El delito más común durante esos eventos fue el hurto por medios informáticos. Por este delito se instauraron 157 denuncias en la primera jornada del Día sin IVA el año pasado; en la segunda jornada fueron 172 denuncias, y en la tercera hubo 113.



Otros delitos que se presentaron fueron acceso abusivo al sistema informático y violación de datos personales.



Las penas para quienes incurren en ese tipo de delitos, afirmó el uniformado, son entre 4 y 8 años de cárcel.

