Desde hace dos años, el Gobierno Nacional creó el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (Redam) por medio de la Ley 2097 de 2021, como un mecanismo para que los padres cumplan con la obligación de cuota alimentaria hacia sus hijos.



(Lea también: ¿Cómo calcular la cuota alimentaria y qué hacer si se incumple su pago?).



El Redam registra a padres que han acumulado al menos tres cuotas sin pagar, y de acuerdo con la firma de abogados Integrity Legal, la herramienta le dificultará a padres irresponsables que no cumplen con la cuota alimentaria vender o comprar inmuebles.



(Le puede interesar: Así va la demanda de Andrea Valdiri contra Lowe León por paternidad de su hija).

Facebook Twitter Linkedin

Las notarías piden el certificado Redam actualizado para los trámites de compraventa. (Imagen de referencia). Foto: EL TIEMPO

Según la firma, como parte de los requisitos para iniciar un proceso de compraventa de un bien inmueble, hace unos días las notarías del país comenzaron a solicitar el certificado Redam en donde se establezca que la persona no se encuentra registrada como deudor de alimentos.

​

(Le sugerimos leer: Propiedad horizontal: tenga en cuenta que requiere si va a modificar su inmueble).



Frente a qué pasa con quienes ya están en medio de un proceso de compraventa y no tienen dicho documento, el abogado Jimmy Jiménez, del bufete Integrity Legal, explicó que si el trámite ya está a la espera de escritura pública, la persona no deberá adjuntar nada más, pues en los procesos anteriores solo se debía aportar la declaración juramentada manifestando que no se tenía una deuda por concepto de alimentos.



(Más notas: General (r) Zapateiro le aconseja a Presidente Petro ‘gobernar sin odios’).



Pero para quienes apenas comenzarán el proceso de compraventa de finca raíz será obligatorio enviar el certificado Redam a la notoria.



“El certificado es sencillo de obtener, se debe realizar la inscripción en la página del Redam, la cual tiene toda la información de las personas, y en donde los jueces y comisaria de familia ordenan la inscripción de los morosos. Después del registro en la página, se puede descargar el certificado”, indicó Jiménez sobre el trámite.

Así puede descargar el certificado Redam

#CundinamarcaMásDigital



¿Cómo accedes a la Carpeta Ciudadana Digital?🗂️



Ingresas a: https://t.co/R79d3vTWzx

Diligencias los datos

👉🏾Generas Autenticación Digital y ¡Listo! pic.twitter.com/eMUK0Pxbvp — Sec. TIC Cundinamarca (@SecTICundi) June 1, 2022

Para descargar el certificado Redam debe ingresar a la página web https://carpetaciudadana.and.gov.co/



Una vez ahí deberá crear un usuario y contraseña, luego diligenciar los datos personales y seguir los pasos que le indique la plataforma. A su correo electrónico llegarán indicaciones para confirmar el registro.



(Lo invitamos a leer: Las prestigiosas firmas de abogados que buscan tumbar la reforma tributaria).



Una vez que tenga esto listo, debe iniciar sesión en la página web Carpeta Ciudadana (indicada anteriormente), luego en el menú superior hacer clic en ‘Mis categorías’, luego elija la categoría ‘Seguridad, Justicia, Servicios Notariales VUR, Apostilla’.



Una vez ahí, seleccione la opción ‘Consulta del Certificado de deudores alimentarios morosos REDAM’ y haga clic en ‘Descargar’ para obtener su certificado actualizado en formato PDF.

Lea otras notas de Justicia: