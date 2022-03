Luego de que pasen los comicios de este año, en la Procuraduría comenzarán a llenarse los 1.208 cargos nuevos que se crearon a finales del año pasado, y que suscitaron críticas a la entidad.



Así lo afirmó la procuradora general Margarita Cabello desde Barranquilla, durante el segundo seminario regional para la implementación de la Ley 2094 de 202.



La Procuraduría ha defendido la creación de estos cargos, que fue vía decreto el 24 de diciembre pasado, en la necesidad de tener más personal para poder cumplir el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Gustavo Petro, así como evitar la prescripción de procesos.

En el evento, Cabello informó que para comenzar a suplir estos cargos se decidió hacer algunos recortes al propio presupuesto anual de la Procuraduría, ya que les informaron desde el Gobierno que no había recursos nuevos para este propósito.



"Hemos decidido hacer algunos recortes de nuestro presupuesto anual para que este año podemos iniciar después de elecciones, para evitar que digan que esta ampliación de planta no tenía otra finalidad distinta a favorecer a grupos políticos en este proceso tan polarizado de elección", indicó Cabello.



La jefe del Ministerio Público reafirmó que no hay ningún favorecimiento político con estos cargos, y que los nombramientos se harán luego de elecciones, tras analizar cuánto dinero tendría la Procuraduría tras los recortes.



"Se priorizará por meritocracia a los funcionarios de la Procuraduría y lo que quede se hará con nombramiento de afuera", detalló.

