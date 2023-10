El trabajo, bajo las leyes de Colombia, está definido como toda actividad humana libre que una persona realiza conscientemente al servicio de otra, en ejecución de un contrato, y en el país un empleador tiene la facultad de despedir al empleado sin justa causa, siempre y cuando se pague una indemnización por el lucro cesante y el daño emergente.



Las normas que regulan todo esto están en el Código Sustantivo del Trabajo, cuyo artículo 64 trata del despido sin justa causa, que establece los pasos a seguir ante la terminación unilateral del contrato de trabajo sin justa causa comprobada.

Cómo se define la indemnización

El pago de indemnización es obligatorio en los despidos sin justa causa. Foto: Fotomontaje a partir de imágenes de iStock

El artículo 64 del Código del Trabajo señala que en los contratos a término fijo, la indemnización corresponde “al valor de los salarios correspondientes al tiempo que faltare para cumplir el plazo estipulado del contrato; o el del lapso determinado por la duración de la obra o la labor contratada”. La indemnización no podrá ser inferior a lo equivalente a 15 días de trabajo.



Cuando el despido sin justa causa se da en los contratos a término indefinido, la indemnización tiene dos formas de calcularse, dependiendo del salario que recibía la persona.



La primera es para trabajadores que devenguen un salario de menos de 10 salarios mínimos mensuales legales.



En estos casos, dice la ley, se pagará una indemnización de 30 días de salario cuando el trabajador tuviere un tiempo de servicio no mayor de un año. Si el empleado llevaba más de un año en la empresa, sobre los 30 días básicos, se le pagarán 20 días adicionales de salario por cada uno de los años de servicio subsiguientes al primero y proporcionalmente por fracción.



La segunda forma de indemnización en los contratos a término indefinido es para las personas que ganan un sueldo igual o superior a 10 salarios mínimos legales mensuales. En esos casos el cálculo se hace así: 20 días de salario cuando el trabajador llevaba menos de un año; y si tenía más de un año de servicio continuo, se le pagarán 15 días adicionales de salario sobre los 20 básicos por cada uno de los años de servicio.

¿Qué hacer si no le pagan la indemnización?

Puede interponerse una demanda ante un juez laboral buscando el pago de la indemnización. Foto: iStock

De acuerdo con Legal App, aplicación del Ministerio de Justicia sobre trámites legales, si a una persona la despiden sin justa causa y no le pagan la indemnización a la cual tiene derecho, puede acudir ante un juez laboral para presentar una demanda bien sea para el reintegro al puesto de trabajo o para solicitar la indemnización.



La demanda debe incluir como mínimo los siguientes datos:



A. Nombre, número de documento de identidad y datos de contacto de las partes (demandante y demandado).



B. Relato de los hechos, precisando las circunstancias que rodearon la terminación del contrato sin justa causa.



C. Las peticiones: el pago de prestaciones y salarios dejados de percibir y las indemnizaciones.



D. Las pruebas que se anexan y las que se solicitan.



Luego de que la demanda sea admitida para estudio de un juez, este procederá a fijar una fecha de audiencia para que sean practicadas las pruebas que se consideren necesarias. Finalmente, tras examinar las pruebas, el juez dictará sentencia en la que plasme su decisión sobre si concede, o no, las peticiones de la demanda frente a las peticiones de indemnizaciones y salario que la persona dejó de recibir.



En caso de que se requiera mayor información o asesoría sobre el trámite es posible acercarse a las inspecciones de trabajo, casas de justicia o consultorios jurídicos del municipio en donde se encuentre.

¿Qué se considera un despido sin justa causa?

El Código del Trabajo define las causales para un despido. Foto: iStock

Un despido sin justa causa ocurre cuando se da por fuera de las causales definidas en el artículo 62 del Código del Trabajo. En total son 15 causales las que facultan a un jefe a despedir a un empleado:



1. El haber sufrido engaño por parte del trabajador, mediante la presentación de certificados falsos para su admisión o tendientes a obtener un provecho indebido.



2. Todo acto de violencia, injuria, malos tratamientos o grave indisciplina en que incurra el trabajador en sus labores, contra el empleador, los miembros de su familia, el personal directivo o los compañeros de trabajo.



3. Todo acto grave de violencia, injuria o malos tratamientos en que incurra el trabajador fuera del servicio, en contra del empleador, de los miembros de su familia o de sus representantes y socios, jefes de taller, vigilantes o celadores.



4. Todo daño material causado intencionalmente a los edificios, obras, maquinarias y materias primas, instrumentos y demás objetos relacionados con el trabajo, y toda grave negligencia que ponga en peligro la seguridad de las personas o de las cosas.



5. Todo acto inmoral o delictuoso que el trabajador cometa en el taller, establecimiento o lugar de trabajo o en el desempeño de sus labores.



6. Cualquier violación grave de las obligaciones o prohibiciones especiales de acuerdo con los artículos 58 y 60 del Código Sustantivo del Trabajo, o cualquier falta grave calificada como tal en pactos o convenciones colectivas, fallos arbitrales, contratos individuales o reglamentos.

La comisión de delitos por parte del empleado o su detención preventiva por más de 30 días -a menos que posteriormente sea absuelto- son causales de despido. Foto: iStock

7. La detención preventiva del trabajador por más de 30 días, a menos que posteriormente sea absuelto; o el arresto correccional que exceda de 8 días, o aún por tiempo menor cuando la causa de la sanción sea suficiente por sí misma para justificar la extinción del contrato.



8. El que el trabajador revele los secretos técnicos o comerciales o dé a conocer asuntos de carácter reservado, con perjuicio de la empresa.



9. El deficiente rendimiento en el trabajo en relación con la capacidad del trabajador y con el rendimiento promedio en labores análogas, cuando no se corrija en un plazo razonable a pesar del requerimiento del empleador.



10. La sistemática inejecución, sin razones válidas, por parte del trabajador de las obligaciones convencionales o legales.



11. Todo vicio del trabajador que perturbe la disciplina del establecimiento.



12. La renuencia sistemática del trabajador a aceptar las medidas preventivas, profilácticas o curativas, prescritas por el médico del empleador o por las autoridades para evitar enfermedades o accidentes.



13. La ineptitud del trabajador para realizar la labor encomendada.



14. El reconocimiento al trabajador de la pensión de la jubilación o invalidez estando al servicio de la empresa.



15. La enfermedad contagiosa o crónica del trabajador, que no tenga carácter de profesional, así como cualquiera otra enfermedad o lesión que lo incapacite para el trabajo, cuya curación no haya sido posible durante 180 días.

