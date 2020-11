¿Lo despidieron? Identifique si fue legal y si lo deben indemnizar

AFP

Despido justificado: revelar secretos técnicos o comerciales de la empresa, que tienen carácter reservado, también da lugar a este tipo de despido. Además, si de forma sistemática un trabajador no ejecuta sus labores asignadas o le falta capacidad para realizar el trabajo, también puede dar lugar a esta desvinculación.



En los despidos con justa causa no hay lugar a indemnizaciones, lo que significa que el empleador no está obligado a realizar ningún pago indemnizatorio a favor del trabajador.