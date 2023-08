En la era de la digitalización, donde las interacciones en línea y el trabajo a distancia son cada vez más comunes, surgen nuevos cuestionamientos acerca de los derechos laborales en este nuevo contexto que poco a poco se aleja de la presencialidad.



A medida que más personas ingresan al mercado laboral digital, la discusión sobre las condiciones de empleo se vuelve esencial para garantizar una economía equitativa y sostenible.

Según el blog Juridicos Laborales, estos derechos son las normas legales que todas las empresas deben tomar en cuenta para cumplir con la ley y evitar sanciones que comprometan a la compañía o a sus dueños. Como por ejemplo, un trabajo digno, vacaciones, salario, prestaciones sociales, entre otros. Con la virtualidad esto no ha cambiado.



Sin embargo, estas legalidades son más claras cuando el trabajador está vinculado a una compañía a través de un contrato, a diferencia de un trabajador independiente, quien trabaja por cuenta propia, por ello no está sujeto a ningún empleador.



Según la Unidad de Pensiones y Parafiscales del Ministerio de Hacienda, un trabajador independiente está en la obligación de aportar al Sistema General de Seguridad Social (SGSS) si percibe ingresos iguales o superiores a un salario mínimo mensual legal vigente. Por el contrario, si sus ingresos no alcanzan, este monto debe estar cobijado por el Sisbén.



Además, según explicó una abogada experta de la Universidad Libre al diario económico Portafolio, puede imponer una serie de sanciones si el trabajador independiente presenta evasión o elusión en el pago de sus aportes a pensiones, contando con capacidad de pago.

Facebook Twitter Linkedin

Imagen de referencia. Foto: iStock

Declaración de renta 2023

En otros temas de interés para su bolsillo, pueden surgir dudas con respecto a la declaración de renta. Algunos se preguntan si este proceso es más complejo para este tipo de trabajadores por su condición laboral. Sin embargo, el trámite no es tan distinto.



Cada año la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) determina cuáles serán los topes económicos para definir a quiénes les corresponde cumplir con esta obligación.



En lo que se refiere a las personas naturales, aquellos que están obligados a cumplir con el pago de este impuesto en 2023 deben tener presentes las siguientes condiciones:



- Que el patrimonio bruto al término del año gravable 2022 sea igual o superior a $ 171.018.000.

- Que los ingresos totales del respectivo ejercicio gravable sean iguales o superiores a $ 53.206.000.

- Que los consumos mediante tarjeta de crédito sean iguales o superiores a $ 53.206.000.

- Que el valor total de las compras y consumos sean igual o superior a $ 53.206.000.

- Que el valor total acumulado de consignaciones bancarias, depósitos o inversiones financieras sean igual o superior a $ 53.206.000.

Más noticias

VANESSA PÉREZ

*Con información de Portafolio

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS