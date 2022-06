Gabriela Arenas de Meneses, licenciada en comunicación social y líder de la Fundación TAAP, denunció en redes sociales que la Registraduría Nacional canceló su nacionalidad y la de de otros 43.000 colombo-venezolanos, aparentemente, sin justificación alguna.

“Me han cancelado la nacionalidad sin más justificación que querer asustarme y callarme para que no siga contando lo que me pasa a mí y a otras 43.000 personas. Algunos de ellos han perdido sus casas, su atención médica, trabajos y en algunos casos la vida, debido a esta decisión arbitraria de la Registraduría Nacional”, asegura la mujer.

De acuerdo con Arenas, en los últimos meses han sido canceladas las nacionalidades de varios migrantes y sin la debida notificación, bajo el argumento de que las personas no cumplieron los requisitos de verificación.

(Lea también: Las propuestas de Petro y Hernández sobre Venezuela, Nicaragua y EE. UU.).

Además, al parecer, la Registraduría no recibe las copias de los documentos de quienes se han presentado en las sedes para solucionar su situación. De tal forma que algunos se han visto obligados a volver a Venezuela por sus papeles originales.

“Esta situación es una violación al artículo 96 de la Constitución Política Colombiana que establece que: ‘Ningún colombiano por nacimiento podrá́ ser privado de su nacionalidad’”, recalcó Arenas.

(De interés: La organización terrorista que Nicolás Maduro es acusado de liderar).

La denuncia también explica que a raíz de esta situación algunos colombo-venezolanos han sido despedidos de sus trabajos, han perdido su vinculación a salud y pensión e, incluso, han detenido arbitrariamente a más de 100 personas.

“No se justifica que hoy miles de personas desplazadas por el gobierno autoritario de Venezuela, y por la terrible crisis humanitaria que vive el país, sufran un segundo desplazamiento”, destaca el mensaje de la colombiana.

(Siga leyendo: El silencio, la política del gobierno venezolano ante bajas de las Farc).

La Registraduría Nacional ha cancelado mi nacionalidad y no me ha permitido hacer inscripción de mi registro civil, a mi y a otros 43.000 colombo-venezolanos. Estoy en España, y corro el riesgo de ser detenida a mi regreso hoy. #colombo-venezolanos #ColombianCitizenshipsRevoked — Gaby de Meneses (@gabydemeneses) June 4, 2022

Más noticias

Fiscal Pecci: detalles de la investigación que dejó 5 personas capturadas



Así se salvó la esposa del esmeraldero asesinado en el parque de la 93



Carlos Mattos: Tribunal de Bogotá anula condena en su contra



Tendencias EL TIEMPO