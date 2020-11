Denuncian que hace 1 año no se reúne órgano clave de política criminal

En una carta de dos páginas, tres congresistas expresan su preocupación por la falta de reunión y discusión en un organismo clave para orientar la política criminal del país.



Se trata del Consejo Superior de Política Criminal, que por ley debería reunirse por lo menos una vez al mes para discutir asuntos de esta materia, así como para estudiar proyectos de ley que hayan sido presentados sobre el tema, pero que lleva más de un año, casi 2 de hecho, sin reunirse presencialmente y llevando a cabo sus votaciones por correo electrónico.

Este Consejo, cuya secretaría técnica -y quien debe citar a reuniones- la ejerce el Ministerio de Justicia está integrado por el jefe de esa cartera, quien preside el Consejo; el Ministro de Educación, el presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, el presidente del Consejo Superior de la Judicatura, el director de la Policía Nacional, el director de la Agencia Nacional de Inteligencia Colombiana, el director del Inpec, el de la Uspec, el director del Icbf, y el director del Departamento Nacional de Planeación.



Además, están el Fiscal General de la Nación, el Procurador General de la Nación, el Defensor del Pueblo, 2 Senadores y 4 Representantes a la Cámara pertenecientes a las Comisiones Primera y Segunda.

En su carta, los representantes a la Cámara Juanita Goebertus, Adriana Magaly Matiz y Carlos Ardila Espinosa, miembros del Consejo de Política Criminal, mencionan que pese a la relevancia de ese órgano, desde hace un año no ha sido citado y que las decisiones las está tomando el Comité Técnico de este Consejo, que solo está para dar apoyo.



"Esta situación debilita el rol de dicho cuerpo colegiado, pues durante este período todas las decisiones se han delegado al Comité Técnico, que es un órgano exclusivamente para dar apoyo técnico al Consejo Superior. Esta situación ha llevado a limitar el papel del Consejo, pues únicamente allí se vota por vía de carta virtual sin que exista ninguna deliberación adicional a aquella que dan los delegados en el Comité Técnico", se lee en la misiva.



Los legisladores ponen de presente que los temas que se tratan en el Comité Técnico del Consejo requieren una deliberación profunda dentro del Consejo Superior, y no un simple correo electrónico.

Por ejemplo, el Comité Técnico ha sido el que, en un concepto favorable, le dio su aval al entonces proyecto de ley de cadena perpetua para violadores y asesinos de menores de edad. Y en la actualidad, es el que está discutiendo el Plan Nacional de Política Criminal de Colombia de 2020 a 2024.



"Desde 2019 el Ministerio de Justicia y del Derecho viene trabajando en la construcción del Plan Nacional en el Comité Técnico, sin ninguna discusión de fondo por parte del Consejo Superior que permita acordar los lineamientos y la orientación de dicho Plan. Comprendemos la necesidad de optimizar esfuerzos y de contar con los aportes técnicos de los delegados ante el Comité, no obstante, consideramos necesario que el Consejo Superior asuma sus competencias y discuta a profundidad la visión estratégica que orientará el Plan Nacional", continúa la carta, en la que los congresistas dicen que hasta que no se cite una reunión del Congreso, no participarán de las discusiones de ese plan.

Aunque los legisladores hablan de que el Consejo Superior no se ha citado en un año, este diario tiene información de que ha pasado aún más tiempo desde la última reunión de esa instancia.



En noviembre del 2019, cuando hubo una crisis en la renunciaron gran parte de los académicos que integraban la Comisión Asesora de Política Criminal del Ministerio de Justicia, que asesora a la cartera y que a su vez es una de las instancias técnicas del Consejo Superior, salió a relucir también que el Consejo Superior no se había reunido, por lo menos, en el segundo semestre de ese año.



De hecho, en ese momento entidades que integran el Consejo Superior aseguraron a EL TIEMPO que si bien semanalmente se estaba reuniendo el Comité Técnico del Consejo, las votaciones para los conceptos -no vinculantes- sobre proyectos de ley, que deben hacer las cabezas de las instituciones, no se estaban haciendo presencialmente sino que se están llevando a cabo vía correo electrónico.



Según varias fuentes consultadas, el Consejo Superior llevaba, para noviembre del año pasado, más de seis meses sin reunirse, y solo se estaban haciendo las reuniones del Comité Técnico del Consejo, a las que asisten delegados de cada órgano que la conforma pero no sus directivos.

