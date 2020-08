En medio de la emergencia, en La Picota denuncian mala alimentación

Prisioneros de las antiguas Farc, quienes están recluidos en el patio cuarto de la cárcel La Picota, en Bogotá, llevan varios días denunciando que están recibiendo mala alimentación, no solo por la calidad, sino por la cantidad y las horas.

En un comunicado del fin de semana, denunciaron que el desayuno les llegaba a las 11 a.m., el almuerzo a las 6 p.m. y la cena después de las 9:30 p.m. Asimismo, que las cantidades no cumplían con el gramaje mínimo y que los alimentos estaban mal preparados.



El desayuno, por ejemplo, es “una arepa cruda, un huevo cocinado y un chocolate que no se sabe si trae o no trae leche”, denunciaron, y así se corrobora en algunas fotografías.



El almuerzo y la cena son, según dicen, arroz por debajo del gramaje, carne o pollo mal preparado y papa cocinada, sin bebida ni sopa.



Lo preocupante, dicen, es que el personal médico les recomienda alimentarse bien para mantenerse fuertes frente a la posibilidad de contagiarse de coronavirus, pero estas condiciones, que se deben a un cambio de consorcio, no favorecen la alimentación.



En el patio cuarto falleció un hombre la semana pasado por covid-19 y, según dicen, hasta ahora solo han sido tomadas cinco muestras, todas con resultados positivos, a pesar de que la mayoría de internos presentan síntomas de la enfermedad.



Este medio consultó con la entidad responsable, que es la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec), desde donde respondieron que en la cárcel La Picota no hay pruebas pendientes por realizar según los cercos que han levantado.



También confirmaron que la transición a un nuevo operador generó fallas y retratos en la alimentación, aunque dijeron que se entregaron todas las raciones establecidas.



Este martes, agregaron, se confirmó con el operador que el desayuno se terminó de entregar a las 8:30 a.m. y el almuerzo se empezó a repartir antes de las 12 p.m.



“Se acordó que apenas se finalice la entrega de cada uno de los tiempos de comida se confirme telefónicamente, con el fin de tener mayor control sobre los tiempos de entrega hasta tanto se normalice”, aseguró la entidad.

