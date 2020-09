Denuncian irregularidad en pagos a pensionados de Flota Grancolombiana

Los pensionados de la Flota Mercante Grancolombiana vienen denunciando irregularidades en los pagos de pensión de sobrevivientes a los que tienen derecho las esposas de los que han fallecido.

“Ante la muerte de sus esposos, retrasan su reconocimiento con base en una tramitología ilegal”, dicen, y agregan que “se niegan a pagarles los retroactivos, dejándolas, no solo sin ingreso alguno, sino sin servicios de salud” justamente en el momento de la pandemia por el coronavirus.



Aseguran, en un comunicado, que este “comportamiento inhumano debe ser rechazado por los colombianos y reparado de inmediato por la Federación”. Esto, dado que la Flota Mercante Grancolombiana se creó con recursos del Fondo Nacional del Café, administrado por la Federación Nacional de Cafeteros que quedó con los bienes de la Flota tras su liquidación.



Aunque la Federación ha sido obligada por decisiones judiciales a hacerse cargo del pago de las pensiones, lo hace a través de la Fiduciaria La Previsora S.A. (Fiduprevisora), entidad que fue consultada por este medio sobre la denuncia.



En respuesta firmada por la directora de Servicio al Cliente y Comunicaciones, Tatiana Díaz Andrade, esa entidad manifiesta que, efectivamente, en febrero de 2006 suscribió un contrato con el liquidador de la Flota Mercante “con el fin de que la Fiduciaria los destine al pago de las mesadas pensionales y el pago de los aportes a la EPS”.



Según la Fiduprevisora, esta actúa “solo y exclusivamente como vocera y administradora del Patrimonio Autónomo Panflota”, como se denomina el fideicomiso en el que está constituido el patrimonio de la Flota, y que se encarga de realizar los pagos solo en dos escenarios.



El primero es el “reconocimiento de un derecho pensional, expedido por el mandatario con representación con cargo al Patrimonio Autónomo Panflota” y el segundo es cuando la Federación Nacional de Cafeteros traslada los recursos para que el Patrimonio Autónomo haga el pago.



La Fiduprevisora dice que, pese a esto, requirió a la firma Asesores en Derecho para que implementara “las acciones necesarias para retomar actividades y dar agilidad a los trámites pendientes a la fecha”, frenador por las medidas de prevención y contención del coronavirus. Ese requerimiento lo hizo el 16 de junio de este año.



De cuatro solicitudes, dice la comunicación, en agosto de 2020 se emitieron resoluciones para el reconocimiento y pago de la mesada de pensión de sobrevivientes en dos casos. “Es de anotar que, para proceder con el desembolso, la Fiduciaria está supeditada al traslado de los recursos que debe suministrar la Federación Nacional de Cafeteros”, aclara la Fiduprevisora.



En otro de los casos, dice, hubo un desistimiento de la solicitud “indicando irregularidades encontradas en los documentos suministrados” para ese reconocimiento. Asimismo, dice que Asesores en Derecho manifiesta que para algunos reconocimientos “no se han suministrado los documentos completos para que se pueda resolver la solicitud prestacional”.



Señalan, finalmente, que “los Decretos expedidos por el Gobierno Nacional no eximen la presentación de la documentación necesaria para atender el reconocimiento de las mesadas pensionales”.



Para los integrantes de la Asociación de Pensionados de la Flota Mercante Grancolombiana, el procedimiento por el cual se les pagan las mesadas, en el que participa la firma de abogados mencionada “como si fuera una entidad pública” hace que se exijan documentos que la Federación tiene en su poder “a ancianas mayores de 70 años que viven en lugares recónditos como Tumaco o Buenaventura”.



Asimismo, denuncian que pese a que han reconocido algunas de las pensiones ante las muertes de los esposos de estas, “retrasan su reconocimiento con base en una tramitología ilegal, y se niegan a pagarles los retroactivos, dejándolas, no solo sin ingreso alguno, sino sin servicios de salud, lo cual tiene una gravedad extrema en este momento en que el covid-19 hace estragos en el país y el mundo”.



