Denuncian trabas a exFarc para tener sitios para proyectos productivos

Hace unos días, los 10 excombatientes que hacen parte del proyecto productivo de cerveza artesanal La Trocha tuvieron que recoger todas las cosas que tenían en una casa de Bogotá, que usaban para comercializar sus productos, y salir a la calle mientras esperan otro lugar.



La Casa La Trocha, que funcionó por 6 meses como sede del proyecto, no lo acogió más y, aunque han buscado otros sitios, han visto cómo les cierran las puertas por ser excombatientes.

Doris Suárez, una de las excombatientes que trabaja en esta iniciativa, dijo que han visto y encontrado otros sitios pero que no pueden acceder a ellos porque no cumplen con requisitos exigidos por las inmobiliarias. "Nosotros venimos de un proceso de reincorporación, yo permanecí 14 años en la cárcel, yo no tengo vida crediticia y nuestra empresa lleva tan solo un año de funcionamiento, ellos exigen mínimo 2 años de funcionamiento y vida crediticia", comentó.



El equipo de La Trocha quiere que su nueva casa sea un espacio cultural, que propicie el encuentro y conversación entre distintos sectores, un espacio que sirva para la reincorporación, pero las barreras que han encontrado han vuelto ese sueño más difícil.



"Si no podemos acceder a ningún sitio prácticamente La Trocha se cierra porque no tenemos donde quedarnos, estamos luchando porque no queremos que se muera este sueño. Si no encontramos una casa, nuestro proceso de reincorporación va a ser mucho más complicado", comentó Suárez.



Añadió que hoy La Trocha no solo genera empleos directos e indirectos, sino que además de vender su cerveza, comercializan otros productos elaborados por excombatientes y víctimas del conflicto, lo cual no podrían seguir haciendo si no encuentran una nueva casa.



Para Suárez, el Estado debe revisarse el proceso de acceso a tierras y predios para excombatientes pues, si no pueden acceder a ello, no podrán cumplir con el propósito de crear empresas sostenibles.

Al respecto, desde la Agencia para la Reincorporación y Normalización (ARN) comentaron que frente a la situación del proyecto La Trocha han estado conversando con otras entidades como la Alcaldía de Bogotá para fortalecer el proyecto a través de recursos o predios en comodato. "Actualmente se está en búsqueda de predios que cumplan las condiciones y que estén a disposición de la Alcaldía. Así mismo, se busca generar apoyo desde las diferentes áreas para poder fortalecer el proyecto", respondieron.



Igualmente, afirmaron que están gestionando reuniones con distintas aseguradoras para buscar alternativas frente a los requisitos exigidos para el arrendamiento de un inmueble.



La Agencia también mencionó que acompañan y apoyan acciones de sensibilización frente a los excombatientes así como la implementación de acciones de prevención temprana y superación de la estigmatización y discriminación de excombatientes, sus familias y las comunidades.



En la actualidad, de acuerdo con la ARN, en zonas urbanas como Bogotá, Florencia, Medellín, Neiva, Cali, Bucaramanga, Villavicencio, Ibagué, Barranquilla y Cartagena, entre otras, avanzan 797 proyectos productivos entre colectivos e individuales, beneficiando a 1.096 personas en proceso de reincorporación por un valor superior a los $9.644 millones.

