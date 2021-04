Denuncian maltratos a administradores de propiedades horizontales

La Lonja Autorreguladora, una asociación que reúne empresas y personas naturales del sector inmobiliario para supervisar sus funciones, ha recibido este año más de 100 denuncias de administradores en las que señalan que los propietarios los han agredido física y verbalmente, afectando su tranquilidad y buen nombre.



“Solo en diez días recibimos 117 casos de agresiones físicas, ofensas y maltratos”, señaló la directora de la organización Erika Liliana Cubillos. Además, agregó que solo 2 de 10 procesos de denuncia son solucionados, el resto quedan en la impunidad.

Alexandra Rivera, administradora de propiedad horizontal, afirmó que ha sido víctima de estos maltratos. “Tuve que dejar mi trabajo por miedo a que esto se repitiera y que nadie se responsabilizara por los hechos de hostigamiento".



Su caso empezó por una sanción que el consejo de administración de un conjunto residencial en Soacha, Cundinamarca, le puso a una mujer por dejar mal ubicada su bicicleta en cinco ocasiones. “Ella se indispuso por la multa que debía pagar, así que se dirigió a mi oficina para decirme que ella no iba a cancelar nada, me insultó y me golpeó”.



Después de estas agresiones Rivera se dirigió a la Inspección de Policía para denunciar lo que había sucedido. “Me pidieron que conciliara con ella, así que solamente exigí que se disculpara públicamente en una asamblea”.



Así quedaron las cosas, la copropietaria se comprometió a enviar una carta que sería leída en la reunión. Sin embargo, esto no ocurrió.

Según la administradora, la mujer llegó junto con su esposo a sabotear la asamblea, y amenazó de muerte al comité de administración.



“No cumplió con su parte y el caso quedó ahí, sin resolver”, contó. La víctima relató que se ha encontrado a su agresora en centros comerciales y que aún le da temor de que ella pueda golpearla. Además, afirmó que tuvo que dejar de trabajar en ese conjunto residencial y buscar otro empleo.

Frente a esto, la Lonja anunció que el próximo mes llevará a cabo una manifestación nombrada por la organización como ‘la Gran Toma de Administradores de Propiedad Horizontal, Sin Respeto no hay Dignidad’, en la que expresarán su inconformidad con la atención y solución de las denuncias.



Además, la organización diseñó un pliego de peticiones al Gobierno Nacional para solicitar que se haga justicia. Exigen que se cree una línea de atención inmediata para denunciar las agresiones y que se reforme la Ley 675 de 2001, en la que se regula la propiedad horizontal, para que se dispongan sanciones contundentes a los propietarios que sean violentos. También solicitan acompañamiento policial en las asambleas para evitar maltratos.



“Queremos que la ley deje de ser laxa y que se protejan a quienes hagan parte de los comités de administradores y que los casos no queden impunes”, señaló la directora de La Lonja.

