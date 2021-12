En Colombia la normatividad vigente establece que los delitos con penas de menos de cuatro años de prisión son excarcelables.



(Le puede interesar: La Contraloría ha detectado 1.171 elefantes blancos desde el 2005).



El juez del caso podrá por ejemplo aplicar la suspensión condicional de la ejecución de la pena, cuando la pena impuesta sea de prisión que no exceda de tres años. En estos casos la acción penal prescribirá en cinco años.

En la otra orilla están los delitos con penas superiores y que tienen establecida la detención en centro carcelario. En todo caso la ponderación que haga el juez del caso podría llevar a beneficios como la prisión domiciliaria o la suspensión de la ejecución de la pena.



En estos casos el funcionario judicial tendrá en cuenta factores como que la pena impuesta sea de prisión que no exceda de cuatro año, si la persona condenada carece de antecedentes penales y no se trata de uno de los delitos contenidos el inciso 2o del artículo 68A de la Ley 599 de 2000, el juez de conocimiento podrá conceder la medida cuando los antecedentes personales, sociales y familiares del sentenciado sean indicativos de que no existe necesidad de ejecución de la pena.

(Le puede interesar: Órgano asesor del Gobierno dice ‘no’ a crear delito contra acoso callejero).

Los delitos contra la vida y la integridad personal, como el genocidio, homicidio, lesiones personales, abandono de menores, omisión de socorro y actos de discriminación, son castigados con pena de cárcel. Así como aquellas conductas que atenten contra las personas protegidas por el Derecho Internacional Humanitario como: homicidio, lesiones, acceso carnal, actos sexuales, tratos inhumanos degradantes, prostitución forzada o esclavitud sexual.



Las agresiones contra la libertad también acarrean pena de cárcel como la desaparición forzada, el secuestro, apoderamiento y desvío de aeronaves, naves o medios de transporte colectivo y la detención arbitraria.

(Le puede interesar: Más de 500 toneladas de coca incautadas deja la operación ‘Orión’).

Lo mismo sucede con aquellas conductas que violen la intimidad, o aquellas que afecten la libertad de trabajo o asociación. También las acciones que vulneren el sentimiento religioso o la integridad moral.



Por otro lado, están aquellos que son castigados con cárcel que afectan el patrimonio económico como: el hurto, la extorsión, la estafa, el fraude, la usurpación. También aquellas conductas que afectan la administración pública: peculado, concusión, cohecho, celebración indebida de contratos y prevaricato.

@JusticiaET

justicia@eltiempo.com