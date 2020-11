Hurto informático: a través de una llamada lo inducen a digitar clave

De cuerdo con la Policía Nacional, desde que se decretó la emergencia sanitaria –marzo– para evitar la propagación de covid-19, los delitos a través de la utilización de medios digitales se dispararon.



"Los delincuentes invadieron redes sociales, plataformas digitales, plataformas bancarias y cada día avanzan en las diferentes modalidades que utilizan para acceder a pagos o cuentas bancarias y tarjetas débito y crédito", dijo a EL TIEMPO un investigador del CAI Virtual o C4, delitos informáticos de la Policía Judicial, Dijín.

Las entidades financieras han lanzado campañas informativas en las que advierten que nunca piden a sus clientes –a través de llamadas, mensajes de texto o correos electrónicos– las claves de sus productos.



Y resaltan que en caso de recibir dicha solicitud, los clientes deben estar alerta porque se trata de delincuentes.



Pues bien, la Policía advierte que ahora no piden las claves, sino que a través de una llamada, haciéndose pasar como funcionario de su banco y ofreciéndole algún servicio o beneficio económico lo inducen a digitar su clave, y con un sistema de lectura de tono obtienen el tono que equivale a cada número de sus cuatro dígitos.

Testimonio de una mujer a la que intentaron robar

EL TIEMPO contactó a Liliana, una mujer que relata el modus operandi de estas redes y cómo, por conocer de esta modalidad, no se convirtió en una víctima más.



"Eran como las 2:50 p. m. y sonó mi celular. Por mi trabajo siempre contesto, así el número no esté registrado, este no lo estaba. 320 - 8812385. Voy a confesar que a mediados de abril me hicieron una llamada, y les di mi clave, y fui víctima de hurto informático, así que me volví muy desconfiada.



Una voz muy amable, de mujer, se presentó como funcionaria del banco en el que tengo mi portafolio de servicios. Ahora, por obvias razones escucho con mucha atención lo que dicen.



Me dio mi nombre completo y me aseguró que el banco estaba devolviendo el valor del IVA de las transacciones hechas con tarjetas de crédito en medio de la pandemia, y que en mi caso eran 630.000 pesos. Eso me hizo sospechar de inmediato, se me prendieron las alarmas, porque vivo bien informada y no había escuchado semejante belleza.

De inmediato pensé: "Me quieren robar. Voy a seguirles el juego hasta donde crea que pueda sin comprometer mi platica".



Pasó seguido me dijo que para avalar la transacción del dinero, los 630.000 pesos, a mi cuenta de ahorros iba a verificar mis datos personales, y con toda tranquilidad me dictó mi número de cédula, mi correo electrónico y número de celular.



Los delincuentes tienen todos los datos. Mientras uno está en la línea, ellos están frente a un cajero listos para actuar o en la plataforma del Banco, eso me explicó un investigador del CAI Virtual.



Y llegó el momento, la mujer me dijo que como mi celular era de tono, que tocará el número 5, (lo que a ellos les activa al lector de tonos). Me explicó que después pasaría la llamada a otra funcionaria que terminaría el proceso.



Digité el número 5, sonó dos veces un timbre normal y me contestó otra mujer que me dijo: 'Bienvenida, le aclaramos que nosotros no le pedimos claves, así que puede estar tranquila y segura, pero para verificar que usted es el titular de la cuenta de ahorros a la que vamos a hacer la consignación, por favor, digite la clave de ingreso a su portal transaccional en su teléfono'.



Obvio, no pasé de ese punto, porque al digitar los cuatro números de mi clave sabía que ellos, con el lector de tonos, iban a poder descifrar cada número y podían acceder al portal transaccional de mi banco abriéndoles la puerta a mis cuentas y tarjetas de crédito, con lo que podrían hacer transferencias y avances .



Recuerde, nunca, bajo ningún aspecto digite sus claves de portales o cuentas. En ese momento, me descubrí ante el par de señoras a quienes muy amablemente les dije que se dedicaran a trabajar honradamente".

