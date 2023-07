En Bogotá, en un encuentro con cerca de 100 mandatarios locales y directivos de la Federación Colombiana de Municipios (Fedemunicipios), la Defensoría del Pueblo aseguró que para enfrentar a los grupos armados ilegales se requieren gobiernos regionales fortalecidos y un gobierno nacional comprometido con la seguridad en los territorios y la protección de las comunidades más vulnerables.



"Algunos alcaldes nos han manifestado que se sienten solos y a merced de los grupos armados ilegales. Por eso aprovecho esta reunión para revisar la situación de derechos humanos en el país y hacer un llamado a la institucionalidad que nos permita hacer un frente común, con el fin de detener la expansión y accionar de los grupos armados ilegales en los territorios”, señaló el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.



En la reunión, el organismo de derechos humanos sostuvo que en algunas zonas el conflicto armado ha tendido a agudizarse y por ello no se puede desestimar ninguna amenaza hacia los mandatarios locales y regionales.



Carlos Camargo, defensor del Pueblo. Foto: Defensoría

Camargo también se refirió al riesgo frente a las elecciones locales de octubre próximo y dijo: “Los grupos armados no pueden seguir ganando terreno, no pueden continuar imponiendo ‘su ley’; mucho menos, arrodillar al Estado. Estamos en un momento crítico en el que no podemos permitir que los violentos influyan con las armas en nuestra democracia”.



De otra parte, en la reunión el Defensor socializó que han identificado 75 municipios en riesgo alto para alcaldes actuales, como Cartagena del Chairá (Caquetá) y Puerto Guzmán (Putumayo), de donde los burgomaestres se vieron obligados a despachar desde las capitales de los dos departamentos por riesgos para su seguridad.



Así mismo, rechazó que los alcaldes de Santa Bárbara (Nariño), San Vicente del Caguán (Caquetá) y Puerto Asís (Putumayo) tengan que estar trabajando en este momento bajo amenazas.



“Las crueles acciones de estos grupos nos afectan a todos pero, sobre todo, a las comunidades”, pues ellas se ven expuestas “a la estigmatización, las extorsiones, los confinamientos, la trata de personas, el establecimiento ilícito de ‘manuales de convivencia’, entre otros actos delictivos”, afirmó el Defensor, que señaló que hay que ponerles freno.

